Vụ tài xế tông chết 18 con bò: Hai bên tự thỏa thuận đền bù

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai, cho biết vụ tai nạn giao thông khiến 18 con bò của 3 hộ dân chết, tài xế và người dân đã tự thỏa thuận mua lại số bò chết với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Theo ông Sơn, tài xế và gia đình chủ bò thống nhất tự thỏa thuận và cam kết không yêu cầu xử lý, không khiếu kiện về sau.

Xe tải tông 18 con bò chết ở Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

Sau sự việc, xã đã chỉ đạo công an phối hợp với đoàn thể tuyên truyền người dân nâng cao ý thức không thả trâu, bò trên đường, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Đại diện Công an xã Ia Phí cho biết khu vực này đa số là bà con đồng bào dân tộc thiểu số chuyên sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi trâu, bò ở nương rẫy, cạnh đường liên xã Ia Phí. Chiều đến, bà con phải lùa bò về nhà trên đường liên xã nên rất khó để ngăn cấm.

“Xét thấy, nguyên nhân của vụ tai nạn đều từ lỗi hai bên. Đây cũng là vụ tai nạn rất hiếm gặp và vì sự cố kỹ thuật của xe tải. Đồng thời, hai bên đã thỏa thuận mua lại số bò đã chết, không khiếu nại nên công an chỉ lập hồ sơ, làm căn cứ báo cáo”, đại diện Công an xã Ia Phí nói.

Như Dân trí thông tin, lúc 17h30 ngày 21/8, anh T.Q.C. (SN 1986, trú tại xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 89C-057.xx, chở theo máy múc, di chuyển từ xã Ia Phí đi xã Ia Chim.

Khi đến làng Óp, xã Ia Phí, xe tải bị mất phanh và lao vào đàn bò đi phía trước. Hậu quả, 18 con bò bị tông chết tại chỗ. Sau đó, tài xế Cường đã bồi thường cho 3 hộ dân bị thiệt hại bò với số tiền 305 triệu đồng.