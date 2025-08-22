Khách đi tàu trên cao đông kỷ lục trong ngày hợp luyện diễu binh ở Ba Đình

Ngày 22/8, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) đã có thông tin về việc tiếp nhận, phục vụ hành khách trong ngày diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình vào tối 21/8.

Hà Nội Metro cho biết, trong ngày 21/8 để phục vụ người dân tham dự buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ Quốc khánh 2/9, đơn vị đã chủ động điều chỉnh phương án vận hành, kéo dài thời gian phục vụ thêm 2 giờ (đến 00h).

Trong ngày 21/8 hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội (đoạn trên cao) đã vận hành tổng cộng 518 lượt tàu, vận chuyển an toàn trên 140.000 lượt hành khách.

Trong đó tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh – Hà Đông phục vụ hơn 110.000 lượt còn tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội phục vụ hơn 30.000 lượt.

Các lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh trên Quảng trường Ba Đình tối 21/8 (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Hà Nội Metro, trong ngày 21/8 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đã thiết lập kỷ lục khách đi tàu đông nhất kể từ khi đưa vào vận hành tuyến đến nay.

Sản lượng hành khách vận chuyển trong ngày 21/8 bằng 250% so với sản lượng hành khách vận chuyển trong các ngày bình thường, và gấp đôi sản lượng hành khách vận chuyển trong các dịp cao điểm 2/9 các năm trước đây.

Hà Nội Metro đánh giá việc người dân lựa chọn đường sắt Cát Linh - Hà Đông để di chuyển đi xem hợp luyện diễu binh không chỉ cho thấy sự háo hức và lòng yêu nước của người dân, mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của loại hình giao thông công cộng.

Hành khách đi làm bằng tàu điện (Ảnh: Đỗ Quân).

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách trong những buổi tổng hợp luyện và sơ duyệt, tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành sắp tới Hà Nội Metro đã điều chỉnh phương án vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông đường bộ.

Hanoi Metro kỳ vọng hệ thống đường sắt đô thị sẽ trở thành lựa chọn di chuyển an toàn, văn minh và tiện lợi cho đông đảo hành khách trong dịp nghỉ lễ lớn của đất nước.