Chiều mai áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5 sau khi vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 19h ngày 22/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Tây đảo Lu Dông (Philippines) với cường độ cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9.

Trong những giờ tới áp thấp di chuyển chủ yếu theo Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến tối 23/8, áp thấp mạnh lên thành bão trên khu vực Bắc Biển Đông; cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 8-9, giật 11, mỗi giờ đi được 20-25km, như vậy đây là cơn bão thứ 5 ở Biển Đông trong năm nay.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5 sau khi vào Biển Đông (Ảnh: NCHMF).

Lúc 19h ngày 24/8, bão số 5 trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 10-11, giật 14, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và tiếp tục mạnh thêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão số 5 khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m. Biển động rất mạnh.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khi vào Biển Đông bão số 5 có thể di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20km/h.

Khoảng ngày 24/8, khi bão di chuyển tới khu vực đặc khu Hoàng Sa có thể mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14. Sau đó bão số 5 tiếp tục có khả năng mạnh thêm khi di chuyển vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

"Dự báo ngày 25/8, bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta", Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.

Ông Khiêm nhận định, với kịch bản hiện tại, hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14.