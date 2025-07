Những quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 8

Doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 50% trở lên phải sửa đổi điều lệ

Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/8 (thay thế luật năm 2014) quy định doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải rà soát, sửa đổi điều lệ, quy chế tài chính và quy chế nội bộ để phù hợp quy định mới, hoàn thành trước 31/12/2026.

Trong thời gian chưa sửa đổi, doanh nghiệp được tạm áp dụng các quy định hiện hành nếu không trái luật mới.

Luật cũng cho phép tiếp tục thực hiện các đề án, phương án đầu tư, huy động vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp đã được phê duyệt trước ngày 1/8. Các thỏa thuận với cổ đông chiến lược, hợp đồng cho vay ký trước thời điểm luật có hiệu lực cũng được tiếp tục thực hiện đến khi hết hiệu lực, nhưng mọi sửa đổi sau đó phải tuân thủ theo luật mới.

Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 1/8, đại diện chủ sở hữu nhà nước có trách nhiệm xác định lại vốn điều lệ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Chính phủ.

Giấy tờ, tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Nghị định số 196/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2011 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự (có hiệu lực từ 3/8) quy định các giấy tờ, tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự gồm:

- Giấy tờ, tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

- Giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

-Giấy tờ, tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Giấy tờ, tài liệu của nước ngoài mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam không yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở cơ quan đó tự xác định được tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đó.

Riêng quy định về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự điện tử nêu tại Nghị định 196 áp dụng từ ngày 1/1/2026

Quy định về ghi chép, mẫu giấy tờ, hồ sơ con nuôi

Thông tư số 10/2025 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung về việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi có hiệu lực từ ngày 4/8.

Công chức cấp xã, công chức Sở Tư pháp, viên chức ngoại giao, lãnh sự, công chức Cục Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp là người thực hiện thủ tục phải trực tiếp ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi, Sổ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam và giấy tờ nuôi con nuôi.

Tại tòa soạn báo Dân trí mới đây, ông Bùi Xuân Khoa và bà Nguyễn Thị Thủy (Thanh Hóa) gặp lại con gái Malia Bakeon (SN 1995, sống ở Pháp, có tên Việt Nam là Bùi Thị Dung) sau 28 năm cho con sang Pháp làm con nuôi (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bộ Tư pháp yêu cầu nội dung ghi phải chính xác, chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một màu mực, không dùng mực đỏ.

Họ, chữ đệm, tên của cha, mẹ nuôi, con nuôi và người giao con nuôi phải ghi bằng chữ in hoa theo đúng thẻ căn cước/căn cước điện tử/hộ chiếu/giấy khai sinh hoặc giấy tờ có giá trị thay thế khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng. Mục nơi sinh của con nuôi ghi đầy đủ theo giấy khai sinh. Nơi cư trú của con nuôi ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú của con nuôi và ghi đủ 2 cấp hành chính (cấp xã, cấp tỉnh).

3 nghị quyết về đầu tư dự án giao thông trọng điểm

3 nghị quyết của Quốc hội về quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng giao thông quan trọng sẽ cùng có hiệu lực từ 11/8.

Trong đó, Nghị quyết số 220/2025 thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM, tổng chiều dài trên 159,3km, chia thành 10 dự án thành phần.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ dự án ước tính 120.413 tỷ đồng, gồm ngân sách trung ương 29.688 tỷ đồng, ngân sách địa phương 40.093 tỷ đồng và 50.632 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động. Dự án khởi công từ năm 2025, hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2029.

Điểm đầu của đường Vành đai 4 TPHCM khi nối từ tỉnh Bình Dương (cũ) vào TPHCM là đoạn cắt qua bờ sông Sài Gòn, khu vực đường Bàu Lách giao với tỉnh lộ 15, huyện Củ Chi cũ (Ảnh: Hải Long).

Nghị quyết 219/2025 phê duyệt Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài khoảng 125 km, chia làm 3 dự án thành phần, dự kiến hoàn thành trong năm 2029. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 43.734 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024, ngân sách trung ương và địa phương giai đoạn 2021-2030.

Nghị quyết 221/2025 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư điều chỉnh 21.551 tỷ đồng, bao gồm 17.124 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025 và 4.427 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030.

Công chức, viên chức chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng

Người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng được hưởng mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng khi làm công tác chuyên trách công nghệ thông tin từ ngày 15/8.

Đó là quy định nêu tại Nghị định 179/2025 của Chính phủ quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.

Các đối tượng được hỗ trợ gồm: Thứ nhất, cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về quản lý công nghệ thông tin hoặc công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng hoặc an toàn thông tin, an ninh mạng; giao dịch điện tử.

Thứ hai, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật và công nhân công an thuộc Công an nhân dân; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân và người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và các đối tượng khác liên quan đến chuyển đổi số theo thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TPHCM tập huấn triển khai ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin (Ảnh: PC07).

Mức hỗ trợ trên được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Mức hỗ trợ này được áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Số điện thoại 112 tiếp nhận nội dung thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa

Từ ngày 23/8 khi Nghị định số 200/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự có hiệu lực thi hành, số điện thoại 112 sẽ tiếp nhận nội dung thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân.

Tổng đài 112 được đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh TPHCM.

Hệ thống Tổng đài 112 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày, liên thông với các Tổng đài 113, 114, 115.

Hệ thống Tổng đài 112 lưu trữ tất cả các cuộc gọi đến để phục vụ công tác kiểm tra, nghiên cứu, nâng cao hiệu quả hoạt động phòng thủ dân sự.

Quy định mới nêu rõ, trực ban Tổng đài 112 nhận được thông tin về sự cố, thảm họa phải kịp thời báo cáo người trực chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh kịp thời thông báo cho cơ quan chủ trì theo từng lĩnh vực được phân công; đồng thời báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cùng cấp và Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.