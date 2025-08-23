Người dân sống nơm nớp trong chung cư tuổi đời nửa thế kỷ, trần rơi lả tả

Người dân sống nơm nớp trong chung cư tuổi đời nửa thế kỷ (Video: Hoàng Lam).

Khu chung cư Quang Trung (thuộc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) được đưa vào sử dụng từ năm 1976. Đây là món quà của Chính phủ Cộng hòa dân chủ Đức (cũ) dành tặng nhân dân Nghệ An trong những năm tái thiết đất nước sau chiến tranh.

Sau nửa thế kỷ, chung cư Quang Trung đã xuống cấp nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, cải tạo cảnh quan đô thị, tỉnh Nghệ An và các nhà đầu tư đã triển khai dự án cải tạo các tòa nhà thuộc chung cư Quang Trung.

Trong khi dân cư một số tòa nhà đã chuyển đến các khu chung cư mới theo diện tái định cư, có hơn 1.000 người dân tại hơn 440 căn hộ thuộc khu C2, C3, C4, C5, C6 và D2 chung cư Quang Trung vẫn đang phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ do công trình xuống cấp nghiêm trọng.

Bà Phan Thị Kỷ (cư dân khu C4) cầm trên tay một mảng bê tông rơi từ trần nhà xuống.

"Đêm đang ngủ, nghe một tiếng uỳnh, chúng tôi chạy ra thấy cả mảng bê tông trần rơi xuống đất. May chỗ tôi chỉ rơi ở khu vực hành lang vào ban đêm, ít người qua lại. Tại khu C4 này có người bị trần bê tông rơi trúng đầu khi đang nấu cơm, phải vào viện cấp cứu", bà Kỷ thông tin.

Vào mùa mưa bão, nỗi lo của người dân sinh sống tại công trình có tuổi đời hơn 50 năm này càng lớn hơn. Nước ngấm vào tường, gây bong tróc, cộng với công trình đã xuống cấp nghiêm trọng khiến nguy cơ xảy ra sự cố, đe dọa người dân hiện hữu.

Trưa 19/8, lan can tầng 3 khu C4 bất ngờ gãy, treo lủng lẳng. Lực lượng chức năng phường Thành Vinh sau đó đã có mặt, tháo dỡ tấm bê tông và gia cố lan can bằng một tấm tôn, khung sắt.

Gia đình bà Võ Thị Gái đã chuyển đến căn hộ thuộc khu C4 sinh sống từ những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước. Tường và trần nhà đã nhiều lần được gia cố bằng cách trát lại hoặc đóng tôn, tuy nhiên, bà Gái vẫn lo lắng cho sự an toàn của gia đình.

Người phụ nữ này hầu như chỉ ở trong phòng, khóa cửa, hạn chế ra ngoài để tránh nguy hiểm.

Mặc dù phần hành lang được đánh giá là nhiều nguy cơ nhưng các hộ dân tận dụng khu vực này để trồng cây. Việc phải thường xuyên gánh "tải" và tưới nước nên phần lan can và nền hành lang bị hư hỏng, bong tróc...

Các căn hộ thuộc tòa chung cư Quang Trung có diện tích trung bình khoảng 40m2. Để tăng diện tích sử dụng, nhiều hộ dân đã tự ý cơi nới, lắp thêm "chuồng cọp", gây mất mỹ quan đô thị và tạo thêm áp lực về sự an toàn của công trình có tuổi đời hơn nửa thế kỷ này.

Ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, cho biết sau sự cố gãy lan can trưa 19/8, phường đã rà soát, gia cố những điểm có nguy cơ bị gãy đổ, hư hỏng, đồng thời khuyến cáo người dân các biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

"Chiều 22/8, phường đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An đề nghị đôn đốc chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại khu C chung cư Quang Trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng để sớm di dời người dân đến nơi ở mới, đảm bảo an toàn", ông Diệu thông tin.

Khu vực chung cư Quang Trung (ô đỏ) chưa được di dời, tái định cư (Ảnh: Google Maps).