Hà Nội sẽ có đề án đào tạo nhân lực tinh hoa

Ngày 17/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên thủ đô năm 2025 với chủ đề "Thanh niên Thủ đô: Khơi dậy khát vọng - Tiên phong sáng tạo - Hành động trách nhiệm".

Hà Nội "đào tạo tinh hoa"

Giải đáp các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN), ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội, cho biết sở đang trình UBND thành phố một đề án về đào tạo nguồn nhân lực theo nhiều dạng, nhiều cấp độ.

Theo ông Tuấn, có thể tuyển chọn nhân lực là sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3 theo bộ khung yêu cầu rất cao. Sau đó, Hà Nội sẽ đặt hàng, trả tiền và các trường sẽ đào tạo theo định hướng của thành phố theo nội dung công nghệ chiến lược và một số công nghệ khác mà thành phố cần.

Ông Tuấn cho hay sau khi ra trường, Hà Nội sẽ sử dụng nguồn nhân lực này kèm theo cam kết các trường hợp được đào tạo sẽ cống hiến cho thành phố trong khoảng thời gian nhất định.

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội (phải), phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV).

Một hình thức khác, theo ông Tuấn, là chương trình xuất sắc Next 1.000. Theo đó, thành phố sẽ bỏ ra khoảng 40 tỷ đồng/năm, tuyển chọn khắt khe các cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp về các ngành công nghệ chiến lược, cử những trường hợp này đi học ở những trường top hàng đầu thế giới.

Ông Tuấn nhấn mạnh sau khi tốt nghiệp, các trường hợp này phải cam kết làm việc cho Hà Nội ít nhất 5 năm. "Chúng tôi sẽ tuyển chọn và thực hiện ngay từ năm 2026", ông Tuấn nói.

Ngoài ra Sở KH&CN sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ để "đào tạo tinh hoa".

Theo ông Tuấn, ở hình thức này có 2 cấp độ, trong đó cấp độ thứ nhất là đào tạo, chọn lọc đối với lớp 6 thuộc khối trung học cơ sở. Khi đó, những học sinh xuất sắc được lựa chọn, tách riêng để đào tạo toàn năng theo một chương trình học cao hơn, đặc biệt hơn với sự hỗ trợ của AI, chuyển đổi số, các chuyên gia.

Ở cấp độ thứ 2, ông Tuấn cho biết có thể sẽ chọn lọc gen để đào tạo tinh hoa cho đến lúc trưởng thành. Có thể lựa chọn người ngay từ lúc sinh ra, thậm chí đang kiểm chứng bằng chứng khoa học về thai giáo để lựa chọn.

Theo ông Tuấn, hình thức này thế giới đã làm rồi, thành phố Hà Nội bây giờ mới làm.

Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội cho hay đối với lực lượng trẻ hiện nay sẽ tiến hành tuyển chọn để được đưa vào diện Hà Nội đào tạo ngay từ khâu đang là cử nhân, kỹ sư hoặc diện tham gia chương trình Next 1.000.

Sau vài năm nữa, thành phố sẽ có lực lượng lao động chất lượng cao, phục vụ thành phố và tiếp đó là phục vụ cho các doanh nghiệp, tập đoàn toàn cầu đầu tư vào Hà Nội.

Thanh niên phải trực tiếp tạo ra những đột phá về khoa học - công nghệ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hà Nội cho biết bước vào giai đoạn từ năm 2026 trở đi, với mục tiêu tăng trưởng cao khoảng 11% trở lên, thành phố xác định tiếp tục tập trung phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: CTV).

Chủ tịch Hà Nội cho rằng thanh niên cần là lực lượng đi đầu trong tiếp cận, làm chủ công nghệ mới, tham gia xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của thành phố.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, vai trò của thanh niên không chỉ là hưởng ứng phong trào mà là trực tiếp tham gia tạo ra những đột phá về khoa học - công nghệ, mô hình tăng trưởng và chất lượng quản trị đô thị.

Ông Thắng cho biết thành phố luôn trân trọng và đánh giá cao vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên và cam kết tiếp tục tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.