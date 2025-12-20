100% lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ học nghề

Trong 3 năm (2021-2024), Hưng Yên ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 2,55% (tương đương 10.368 hộ) năm 2021 xuống còn 0,44% (1.794 hộ) cuối năm 2024.

Thành tích này giúp tỉnh hoàn thành sớm 2 năm mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cũng như các nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển việc làm và giảm nghèo bền vững.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, kết quả đạt được phản ánh nỗ lực đồng bộ trong thực hiện các chính sách an sinh, hỗ trợ sinh kế và xây dựng nông thôn mới. Toàn bộ hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế, được giúp xây mới hoặc sửa chữa nhà ở và tiếp cận nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Đẩy mạnh giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ học nghề cho người lao động (Ảnh: Trung tâm dịch vụ việc làm Hưng Yên).

Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 86,72%. Tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi cũng giảm rõ rệt, với 8,1% thiếu cân và 16,2% thấp còi.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được coi là nền tảng giúp người dân tự vươn lên. 100% lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có nhu cầu đều được hỗ trợ học nghề, tư vấn và kết nối việc làm. Sự phối hợp giữa các sở, ngành cùng cơ chế giám sát định kỳ bảo đảm cho quá trình giảm nghèo diễn ra bền vững, không tái nghèo.

Song song với chính sách hỗ trợ từ Trung ương, Hưng Yên còn triển khai nhiều cơ chế đặc thù như cấp thẻ bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội cho người khuyết tật, người cao tuổi cô đơn, hỗ trợ chi phí hỏa táng. Tỉnh đặc biệt chú trọng phát triển mô hình sinh kế và hợp tác xã - giải pháp giúp người dân thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình.