HLV Kim Sang Sik tiết lộ bí quyết tạo ra màn ngược dòng của U22 Việt Nam

Trong trận chung kết SEA Games 33 trên sân Rajamangala vào tối 18/12, U22 Việt Nam đã xuất sắc ngược dòng thắng 3-2 trước U22 Thái Lan dù bị dẫn trước 2-0 trong hiệp 1. Với chiến tích này, HLV Kim Sang Sik trở thành chiến lược gia đầu tiên ở Đông Nam Á giành cú ăn ba là chức vô địch AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games trong cùng một năm.

HLV Kim Sang Sik khẳng định không hề có phép màu nào. Chiến thắng của U22 Việt Nam tới từ tinh thần và ý chí chiến đấu mãnh liệt của toàn đội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chia sẻ với tờ Sport Seoul, HLV Kim Sang Sik khẳng định không muốn dừng lại ở thành công đã có mà sẽ tiếp tục hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

HLV người Hàn Quốc cho biết: “Sau khi giành cú ăn ba, tôi nghĩ nhiều hơn về hành trình đã trải qua để đi đến ngày hôm nay. Đó là quãng đường không hề dễ dàng, với rất nhiều thời điểm buộc tôi phải suy nghĩ xem đâu là lựa chọn đúng đắn. May mắn là trong suốt quá trình ấy, các trợ lý và các cầu thủ luôn đồng hành cùng tôi đến tận cùng”.

Vị HLV 48 tuổi khẳng định mỗi giải đấu đều mang những áp lực và yêu cầu khác nhau. Ông nói thêm: “Ở AFF Cup 2024, chúng tôi phải vượt qua sức ép về thành tích. Giải U23 Đông Nam Á là giải đấu hướng đến tương lai. Còn SEA Games là sân khấu mà chỉ một trận đấu, một quyết định cũng có thể thay đổi tất cả. Dù mỗi giải có vai trò và ý nghĩa khác nhau nhưng có một điều tôi chưa từng thay đổi, đó là niềm tin và sự kiên nhẫn dành cho các cầu thủ”.

Nói về màn ngược dòng kinh điển của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh yếu tố then chốt của nhà cầm quân chính là sự bình tĩnh: “Điều quan trọng nhất với tôi lúc đó là không được dao động và nao núng trước khó khăn. Chiến thuật đã được chuẩn bị sẵn, nhưng việc thực hiện nó trọn vẹn trên sân hoàn toàn là nhờ các cầu thủ.

HLV Kim Sang Sik yêu cầu các học trò không ngủ quên trên chiến thắng, mà cần bắt tay vào chuẩn bị cho giải U23 châu Á (Ảnh: Mạnh Quân).

Không có phép màu nào cả. Bóng đá là môn thể thao của con người. Chiến thắng này cho thấy các cầu thủ đã chuẩn bị nghiêm túc như thế nào và tin tưởng lẫn nhau ra sao. Chức vô địch SEA Games không phải là thành quả của riêng HLV, mà là kết tinh từ thời gian, công sức và sự nỗ lực của toàn đội”.

Dù đã lập nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn khẳng định ông và các học trò sẽ không ngủ quên trên chiến thắng.

“Được để lại một dấu ấn ý nghĩa trong lịch sử bóng đá của một quốc gia là vinh dự lớn đối với tôi. Nhưng đi cùng với đó là trách nhiệm phải cùng các cầu thủ tạo ra những tiêu chuẩn cao hơn nữa. Tôi hy vọng chức vô địch này không phải là điểm kết thúc, mà sẽ là sự khởi đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để bóng đá Việt Nam có thể cạnh tranh mạnh mẽ hơn ở đấu trường châu Á”, ông thầy người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Sau SEA Games 33, U23 Việt Nam (nòng cốt là đội U22) sẽ chuẩn bị cho giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 1/2026. Đội bóng sẽ nằm chung bảng với Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan. U23 Việt Nam sẽ đá trận mở màn với Jordan vào ngày 6/1.