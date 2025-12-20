Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi được thăng hàm Thiếu tướng

Ngày 20/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân. Trong đó, Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

Trước đó, ngày 16/12, tại Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 81, Đại tá Hồ Song Ân vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Hồ Song Ân (thứ ba từ phải sang) làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 6 (Ảnh: Trà Câu).

Thiếu tướng Hồ Song Ân sinh năm 1978, quê ở tỉnh Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng.

Năm 2024, Thiếu tướng Hồ Song Ân được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cũ. Tháng 6 năm nay, Thiếu tướng Hồ Song Ân được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.