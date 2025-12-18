Đường phố ngập sắc đỏ sau chiến thắng ngoạn mục của U22 Việt Nam

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan trong đêm 18/12, hàng vạn người dân tại Hà Nội đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà.

Người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Indonesia ở trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 vào tháng 7 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Từ 22h30 các ngả đường đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm như Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Hai Bà Trưng... chật kín người dân mang theo cờ Tổ quốc hô vang "Việt Nam vô địch".

Ngay sau khi Việt Nam giành chức vô địch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng gửi tới đội tuyển U22 và đội tuyển nữ Fustal Việt Nam sau những thành tích tuyệt vời.