Đường phố ngập sắc đỏ sau chiến thắng ngoạn mục của U22 Việt Nam
(Dân trí) - Sau cú lội ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam, dòng người hâm mộ ùn ùn đổ ra đường ăn mừng. Mọi ngả đường trung tâm các đô thị lớn trên cả nước đều ngập màu cờ đỏ.
Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan trong đêm 18/12, hàng vạn người dân tại Hà Nội đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà.
Từ 22h30 các ngả đường đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm như Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Hai Bà Trưng... chật kín người dân mang theo cờ Tổ quốc hô vang "Việt Nam vô địch".
Ngay sau khi Việt Nam giành chức vô địch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng gửi tới đội tuyển U22 và đội tuyển nữ Fustal Việt Nam sau những thành tích tuyệt vời.