Vận chuyển xe buýt điện ra Côn Đảo, sẵn sàng khai trương vào 25/12

Ngày 20/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Côn Đảo cho biết, đơn vị đã hoàn tất đưa 6 chiếc xe buýt điện loại 30 chỗ từ đất liền ra đặc khu Côn Đảo vận hành tuyến xe buýt điện đầu tiên.

Dự kiến, doanh nghiệp khai trương tuyến xe buýt điện 173 (Trung tâm đặc khu - Sân bay Côn Đảo) vào ngày 25/12.

Xe buýt điện được vận chuyển từ cảng ở Vũng Tàu ra đặc khu Côn Đảo bằng tàu biển (Ảnh: A.K.).

Trước đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM dự kiến khai trương tuyến xe buýt này vào ngày 19/12. Tuy nhiên, các đơn vị cần thêm thời gian chuẩn bị hạ tầng, điểm đỗ.

Đến nay, công tác lắp đặt hạ tầng trạm sạc, hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt trên xe buýt đã hoàn thiện. Vấn đề điểm đỗ xe cũng đã được lãnh đạo thành phố chỉ đạo, tháo gỡ.

Ngày 19/12, UBND TPHCM có văn bản chấp thuận chủ trương sử dụng tạm 6 ô đỗ xe tại công viên Nguyễn Đức Thuận (cạnh cảng tàu khách Côn Đảo) làm nơi dừng đỗ và sạc điện cho tuyến xe buýt.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, đảm bảo đưa tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Côn Đảo vào khai thác trong tháng 12. Sở chịu trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục cấp phép sử dụng tạm vỉa hè để lắp đặt trụ sạc điện tại công viên Nguyễn Đức Thuận và các vị trí khác.

UBND TPHCM cũng giao Sở Công Thương phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TPHCM hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục cấp điện, đấu nối, vận hành trụ sạc điện; bảo đảm cung cấp điện ổn định cho tuyến xe buýt.

Doanh nghiệp sử dụng tạm một phần diện tích công viên Nguyễn Đức Thuận để phục vụ giao thông công cộng tại đặc khu Côn Đảo (Ảnh: Ngọc Tân).

Chính quyền đặc khu Côn Đảo có trách nhiệm rà soát, bổ sung các bãi đỗ xe tại công viên Nguyễn Đức Thuận và cổng sau Nghĩa trang Hàng Dương vào quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch hạ tầng giao thông.

Trước mắt, TPHCM thống nhất tạm sử dụng vị trí chợ Côn Đảo cũ làm điểm đầu và điểm cuối tuyến xe buýt điện. Về lâu dài, để đảm bảo đầy đủ pháp lý, UBND thành phố giao đặc khu Côn Đảo rà soát, xử lý các nội dung liên quan đến quy hoạch đất đai theo quy định.