12 dự án tồn đọng, chậm tiến độ: Có dự án 20 năm chưa hoàn thành?

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra 12 dự án khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn Cà Mau và Bạc Liêu (cũ).

Trong đó có dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 2 bên đường số 16 khu hành chính tỉnh Bạc Liêu (nay là đường Nguyễn Tất Thành, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) được triển khai từ 20 năm trước.

Kết luận thanh tra cho biết, dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) chấp thuận chủ trương từ tháng 10/2004, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (cũ) làm chủ đầu tư.

Cơ quan thanh tra xác định, dự án chưa được quy hoạch xây dựng để làm cơ sở cho các hoạt động xây dựng tiếp theo; chưa đảm bảo các yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định. Đến tháng 4/2006, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu mới có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu cũ (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án, qua kiểm tra cho thấy kế hoạch đấu thầu có sai sót khi phân chia chi phí xây dựng thành 2 gói thầu, gồm gói thầu số 01 với giá trị hơn 758 triệu đồng, giao UBND thị xã Bạc Liêu (cũ) tổ chức thực hiện và gói thầu số 02 với giá trị hơn 765 triệu đồng.

“Việc chia nhỏ gói thầu nêu trên là sai quy định”, theo kết luận thanh tra.

Đối với gói số 01, cơ quan thanh tra xác định, việc Ban quản lý công trình xây dựng cơ bản thị xã Bạc Liêu (cũ) tổ chức lựa chọn nhà thầu là không đúng thẩm quyền, sai quy định. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiệm thu không đúng khối lượng thi công công trình với số tiền hơn 94,2 triệu đồng.

Với gói thầu số 02 chưa triển khai thực hiện, dự án đã bố trí tái định cư 40 nền. Việc chưa hoàn chỉnh hạ tầng về đường, vỉa hè, hệ thống cấp và thoát nước, điện chiếu sáng có thể gây ảnh hưởng đến sinh kế của các hộ dân được bố trí tái định cư trong dự án.

"Đến nay đã bố trí 40/45 nền trong dự án nhưng thực tế là chưa bàn giao ngoài thực địa, dẫn đến chưa có hộ dân nào được thi công xây dựng nhà trên phần đất được bố trí nền, chưa đảm bảo mục tiêu dự án đề ra", kết luận thanh tra cho biết.

Cũng theo cơ quan thanh tra, về bố trí vốn, theo thông báo hồi tháng 6 của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (cũ), tổng vốn đã bố trí cho dự án hơn 62,5 tỷ đồng (trong đó đến hết năm 2020 là hơn 59,5 tỷ đồng và đến năm 2025 mới được điều chỉnh bổ sung 3 tỷ đồng).

Dự án không có tên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020-2025, đến đầu năm 2025 mới được bổ sung dẫn đến khó khăn cho chủ đầu tư trong triển khai thực hiện dự án (gần 5 năm mới được bố trí vốn).

Về công tác giải phóng mặt bằng, tháng 12/2006, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) có quyết định thu hồi hơn 4.962m2 đất để xây dựng khu tái định cư. Việc Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định thu hồi đất là không đúng thẩm quyền.

Trong việc phê duyệt về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu (cũ) ban hành các quyết định về phương án bồi thường hỗ trợ không đúng thẩm quyền.

Kết quả thanh tra cho thấy, dự án kéo dài đến nay nguyên nhân chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc chưa được tháo gỡ và xử lý dứt điểm dẫn đến không thể thi công hoàn thành.

“Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư để xảy ra những hạn chế, thiếu sót trong quản lý dự án, nhất là việc nghiệm thu khối lượng; một số văn bản trong bồi thường, giải tỏa trái thẩm quyền gây khó khăn trong triển khai thực hiện bồi hoàn giải tỏa, kể cả công tác cưỡng chế thu hồi đất”, Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định rõ.