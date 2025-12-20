Lâm Đồng định hướng cao nguyên Di Linh thành đô thị tri thức

Ngày 20/12, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển cao nguyên Di Linh”.

Hội thảo có sự tham dự của 250 đại biểu là đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại cuộc hội thảo (Ảnh: Văn Minh).

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, cho biết, với vị trí địa lý chiến lược nằm trên các trục giao thông huyết mạch (quốc lộ 20, quốc lộ 28), kết nối trực tiếp với hệ thống hạ tầng chiến lược đang được thực hiện như: Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, sân bay Phan Thiết, sân bay Liên Khương... cao nguyên Di Linh có tiềm năng để trở thành trung tâm kết nối trên hành lang kinh tế Đông - Tây, kiến tạo không gian phát triển nối Tây Nguyên ra biển Đông, đồng thời kết nối với các trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ trọng điểm phía Nam. Đây là lợi thế địa kinh tế tuyệt đối, không phải nơi nào cũng có được.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, với khí hậu ôn hòa, địa chất ổn định, tiềm năng tận dụng hiệu quả nguồn điện gió, điện mặt trời dồi dào từ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Di Linh không chỉ có lợi thế để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo mà cả lợi thế trong thu hút, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành kinh tế tri thức, kinh tế du lịch, kinh tế chăm sóc sức khỏe…

“Di Linh hội tụ đầy đủ các điều kiện, tiềm năng, cơ hội để trở thành hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng, trung tâm kết nối và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Lâm Đồng. Đóng góp vào phát triển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước”, Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 250 đại biểu (Ảnh: Văn Minh).

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, cao nguyên Di Linh giữ vị trí trung tâm chiến lược, trải dài từ đèo Bảo Lộc đến chân đèo Prenn (Đà Lạt), đóng vai trò kết nối các vùng động lực của tỉnh. Địa phương đang định hình cao nguyên này trở thành cực tăng trưởng mới, có khả năng lan tỏa và dẫn dắt phát triển trong giai đoạn tới.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm, địa phương xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là một trong những động lực then chốt trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Lâm Đồng cũng xác định việc phát triển hạ tầng dữ liệu, trung tâm dữ liệu là trụ cột chiến lược, tạo nền tảng cho chính quyền số, kinh tế số.

“Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, chúng tôi định hướng xây dựng cao nguyên Di Linh trở thành vùng trọng điểm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chế biến sâu và kinh tế tuần hoàn. Gắn phát triển năng lượng tái tạo với bảo vệ môi trường; gắn công nghiệp với chuỗi giá trị và kết nối vùng; gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: Văn Minh).

Trong tầm nhìn dài hạn, cao nguyên Di Linh được tỉnh Lâm Đồng xác định là không gian quan trọng để hiện thực hóa việc hình thành hệ thống đô thị tri thức, hội tụ đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức.

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học trình bày tham luận, phân tích tầm nhìn dài hạn và định hướng chiến lược phát triển cao nguyên Di Linh. Trên những lợi thế hiện có, một số chuyên gia đưa ra đề xuất phát triển cao nguyên Di Linh thành thành phố Silicon “Silicon City”.