Cảnh sát mật phục vây bắt "cát tặc"

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin vừa phối hợp phát hiện và bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến hành vi khai thác, vận chuyển, tập kết cát trái pháp luật tại xã Ea Riêng.

Sau thời gian dài theo dõi, sáng 19/12, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, đã triển khai lực lượng mật phục tại khu vực bờ suối thôn 24, xã Ea Riêng.

Cảnh sát bắt quả tang đối tượng chở cát không có hóa đơn chứng từ đến bãi tập kết (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại hiện trường, tổ công tác đã bắt quả tang Nguyễn Văn Bảy (29 tuổi, trú tại thôn 24, xã Ea Riêng) đang điều khiển xe tải vận chuyển cát đến bãi tập kết trên địa bàn thôn 24.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Bảy khai nhận được một người đàn ông tên Hòa (trú tại xã M’Đrắk, Đắk Lắk) thuê vận chuyển cát từ khu vực bờ suối thôn 24, xã Ea Riêng đến bãi tập kết.

Mở rộng kiểm tra tại điểm khai thác, lực lượng CSGT tiếp tục phát hiện Nguyễn Đình Lộc (47 tuổi), Lê Công Hạnh (34 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (39 tuổi), đều trú tại thôn 1, xã M’Đrắk, đang sử dụng bè hút cát từ lòng suối lên xe tải do Trần Thanh Danh (50 tuổi, trú tại xã Ea Riêng) điều khiển.

Tang vật được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Cắt từ clip).

Ông Nguyễn Đình Lộc khai nhận từ ngày 16/12 đến nay, ông cùng Hạnh và Dũng cũng được người đàn ông tên Hòa thuê khai thác cát trái phép tại khu vực bờ suối của xã Ea Riêng.

Trong quá trình kiểm tra bãi tập kết, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ông Lê Văn Thông (30 tuổi, trú tại xã M’Đrắk) điều khiển xe tải vào bãi để chở cát đi tiêu thụ.

Tại thời điểm làm việc, các đối tượng liên quan không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ hợp pháp về hoạt động khai thác, vận chuyển cát. Tổ công tác đã yêu cầu dừng ngay mọi hoạt động khai thác khoáng sản, lập biên bản vụ việc để xác minh, xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT đã tạm giữ 3 xe tải, 1 bè hút cát, 1 máy xúc cát cùng hơn 60m3 cát. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Ea Riêng tiếp tục mở rộng điều tra theo thẩm quyền.