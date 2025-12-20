Vừa bị phạt 1,1 tỷ đồng, Chứng khoán EVS còn bị thu hồi nhiều giấy phép

Ngày 18/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) liên tiếp đưa ra các quyết định thu hồi giấy phép liên quan đến lĩnh vực phái sinh đối với Công ty cổ phần Chứng khoán EVS (mã chứng khoán: EVS).

Cụ thể, Chứng khoán EVS bị thu hồi đồng thời Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Nguyên nhân được xác định do công ty không đăng ký thành viên giao dịch và thành viên bù trừ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp phép (tháng 1/2023).

Như vậy, chỉ sau gần 3 năm, công ty này đã bị tước hai giấy phép liên quan đến hoạt động phái sinh trên thị trường chứng khoán.

Đáng chú ý, án phạt này đến ngay sau khi EVS vừa bị xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 11/12 với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng do vướng hàng loạt sai phạm. Ngoài ra, công ty còn bị phạt thêm 40 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh trong 2 tháng do chậm trễ trong việc đăng ký thành viên.

Chứng khoán EVS vừa bị phạt tiền đến 1,1 tỷ đồng (Ảnh: DT).

Đại hội bất thường với nhiều thông tin đáng chú ý

Về hoạt động kinh doanh, Chứng khoán EVS đã tổ chức kỳ họp cổ đông bất thường năm 2025 và thông qua nhiều nội dung đáng chú ý.

Song song với những bất lợi về pháp lý, diễn biến từ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của EVS cũng hé lộ những áp lực tài chính không nhỏ. Tâm điểm của đại hội là phương án thu hồi các khoản nợ phải thu đã quá hạn và phải gia hạn nhiều lần.

Cụ thể, EVS đang nỗ lực xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi gần 329 tỷ đồng nợ từ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Giải trí Vietmedia và hơn 189 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Toàn Xuân Thịnh.

Phương án được cổ đông thông qua là EVS sẽ tiến hành thu hồi và bán cổ phiếu ngân hàng (là tài sản đảm bảo) hiện nằm trên tài khoản chứng khoán của các bên liên quan để cấn trừ nợ. Đối với khoản nợ của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tiến Thành, công ty yêu cầu bên vay phải bổ sung thêm tài sản đảm bảo để phòng ngừa rủi ro.

Việc mạnh tay xử lý nợ xấu diễn ra trong bối cảnh thượng tầng của EVS có sự thay đổi lớn. Cổ đông đã chấp thuận miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Đình Tuấn và ông Ngô Thanh Tùng. Đồng thời, số lượng thành viên HĐQT cũng được tinh giảm từ 7 người xuống còn 5 người.