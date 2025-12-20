Tai nạn 3 người chết trên cao tốc TPHCM - Dầu Giây: Hai phương tiện đều sai

Ngày 20/12, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường nhánh dẫn vào trạm dừng nghỉ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm bà N.T.L.A. (SN 1963, bệnh nhân), anh V.V.N. (30 tuổi) và ông N.H.T. (50 tuổi, tài xế xe cứu thương). Hai người bị thương là ông Võ Văn Huấn (SN 1950) và bà Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1973, cùng quê Gia Lai).

Lỗi của xe cứu thương và xe đầu kéo

Lúc 0h14 ngày 18/12, xe cứu thương loại 12 chỗ mang biển số TPHCM do ông N.H.T. điều khiển lưu thông trên đường nhánh dẫn vào trạm dừng nghỉ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua xã Xuân Quế, Đồng Nai.

Khi đến khu vực dốc lối vào trạm dừng nghỉ, xe cứu thương bất ngờ tông mạnh vào đuôi ô tô đầu kéo biển số 38H-021.42 đang dừng, đỗ tại đây.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường tai nạn (Ảnh: CTV).

Xe đầu kéo do ông Nguyễn Văn Khoan (SN 1980, quê Hà Tĩnh) điều khiển. Sau cú va chạm mạnh, xe cứu thương bốc cháy dữ dội.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe cứu thương có 5 người. Hai người kịp thời thoát ra ngoài và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Ba người còn lại mắc kẹt trong xe, tử vong tại chỗ.

Theo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an), nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe cứu thương thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi gặp chướng ngại vật, dẫn đến tai nạn.

Cơ quan chức năng cũng xác định, xe đầu kéo dừng, đỗ trên đường nhánh dẫn vào trạm dừng nghỉ - khu vực có giới hạn tốc độ tối đa 60km/h và đã được lắp đặt biển báo “cấm dừng, cấm đỗ”. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế xe đầu kéo không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Xe cứu thương bị thiêu rụi trong vụ tai nạn 3 người chết (Ảnh: CTV).

Đáng chú ý, thời gian từ khi xe cứu thương tông vào đuôi xe đầu kéo đến lúc ngọn lửa bao trùm toàn bộ phương tiện chỉ khoảng 4 phút, khiến những người xung quanh không kịp ứng cứu.

Đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E - đơn vị quản lý, vận hành tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) khẳng định, khu vực đường nhánh dẫn từ tuyến chính vào trạm dừng nghỉ đã được lắp đặt đầy đủ biển báo “cấm dừng, cấm đỗ”.

Xe cứu thương bật còi, đèn ưu tiên sai quy định

Liên quan đến xe cứu thương gặp nạn, Cục C08 xác định phương tiện này thuộc Công ty TNHH DV TM Cường Phúc Thọ (phường Nhiêu Lộc, TPHCM) và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển bệnh nhân với Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo hồ sơ, ngày 16/2, theo đề nghị của gia đình bà N.T.L.A., bộ phận điều xe của Bệnh viện Chợ Rẫy đã phát hành phiếu điều động xe cứu thương đưa bệnh nhân ra viện, cùng 4 người thân từ TPHCM về phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Quá trình vận chuyển không có bác sĩ hoặc nhân viên y tế đi kèm.

Trong quá trình di chuyển, tài xế bật còi và đèn ưu tiên thì xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Theo Cục C08, việc sử dụng tín hiệu ưu tiên trong trường hợp này là sai quy định pháp luật do xe không thực hiện nhiệm vụ cấp cứu.

Xe cứu thương cháy đỏ rực sau khi tông đuôi xe đầu kéo (Ảnh: CTV).

Cục CSGT cho biết, pháp luật quy định xe cứu thương chỉ được sử dụng tín hiệu ưu tiên khi chở hoặc đón người bệnh cấp cứu; vận chuyển nhân viên y tế, thuốc, trang thiết bị phục vụ cấp cứu, phòng chống dịch bệnh và phải có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên còn hiệu lực.

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã xử phạt 125 trường hợp xe cứu thương vi phạm quy định về sử dụng tín hiệu ưu tiên. Thời gian tới, Cục C08 tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lạm dụng còi, đèn ưu tiên và kiên quyết thu hồi giấy phép đối với phương tiện vi phạm.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho biết, rạng sáng xảy ra vụ tai nạn, đơn vị tiếp nhận 2 bệnh nhân bị bỏng. Trong đó, một người bị bỏng nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, người còn lại bị bỏng nhẹ, sức khỏe ổn định.

Phía Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định, xe cứu thương gặp nạn không phải phương tiện của bệnh viện mà là xe của đơn vị bên ngoài ký hợp đồng vận chuyển bệnh nhân. Tài xế xe cứu thương cũng không phải là nhân viên của bệnh viện.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân V.V.H. (75 tuổi, ở Gia Lai) được chuyển đến Khoa Cấp cứu lúc 4h15 trong tình trạng tỉnh táo. Bệnh nhân hiện được điều trị tại Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình với chẩn đoán bỏng lửa diện tích 5% độ II ở mặt và tứ chi, kèm viêm gan C mạn tính.