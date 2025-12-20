Cải tạo đất trồng mía, người dân tá hỏa phát hiện quả bom nặng 350kg

Ngày 20/12, UBND xã Đak Pơ, Gia Lai cho biết trưa 17/12, khi cải tạo đất trồng mía, ông Đinh Đá (trú tại xã Đak Pơ) tá hỏa khi phát hiện một vật thể nghi là bom nên trình báo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Đak Pơ.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã đến kiểm tra, xác định vật thể trên là bom do Mỹ sản xuất, dài khoảng 1,3m, đường kính gần 40cm, trọng lượng khoảng 350kg.

Một người dân phát hiện quả bom khi cải tạo đất trồng mía (Ảnh: Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Đak Pơ).

Thời điểm phát hiện, quả bom còn nguyên vẹn, tiềm ẩn nguy cơ phát nổ rất cao nếu chịu tác động từ bên ngoài.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Đak Pơ đã khoanh vùng, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời phối hợp với UBND xã Đak Pơ bố trí lực lượng túc trực, không để người dân tiếp cận khu vực phát hiện bom.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã cử lực lượng công binh đến hiện trường để xử lý, tiêu hủy quả bom theo đúng quy trình, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân ở khu vực xung quanh.