Quảng Ninh đề xuất gỡ khó cho dự án điện khí LNG hơn 2,2 tỷ USD

Tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 do Bộ Công Thương tổ chức chiều 19/12, ông Lê Văn Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết năm 2026 là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 và Nghị quyết Đại hội XIV, có ý nghĩa mở đầu chu kỳ tăng trưởng mới, đòi hỏi sự tập trung cao độ để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược.

Ông Lê Văn Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Báo Công Thương).

Vì vậy, tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Công Thương sớm tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến Dự án Nhà máy Điện khí LNG Quảng Ninh nhằm bảo đảm tiến độ vận hành giai đoạn 2028-2029 theo Quy hoạch điện 8.

"Tỉnh đề nghị Bộ Công Thương tham mưu Chính phủ sớm tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách theo kiến nghị của nhà đầu tư liên quan đến khung pháp lý, cấu trúc hợp đồng mua bán điện...", ông Ánh nói.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng diện tích gần 110ha tại phường Cửa Ông. Dự án nằm trong danh mục dự án trọng điểm quốc gia về năng lượng trong quy hoạch điện 8 của Chính phủ, có quy mô 2 tổ máy, tổng công suất 1.500MW, với tổng mức đầu tư hơn 2,2 tỷ USD do liên danh Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam - Công ty Tokyo Gas Co., Ltd - Marubeni Corporation làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, ông Ánh cũng đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, bán dẫn và công nghiệp phụ trợ.

Tỉnh này cũng đề nghị cơ quan chức năng phối hợp với phía Trung Quốc tạo cơ chế ưu tiên điều tiết hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh; tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ sở dữ liệu và hoạt động của lực lượng quản lý thị trường, bảo đảm quản lý hiệu quả và thuận tiện cho xử lý vi phạm.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, năm 2025 quy mô nền kinh tế của tỉnh ước đạt trên 368.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người ước trên 10.400 USD, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 82.235 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ và vượt tới 49% dự toán Trung ương giao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2025 ước đạt 11,89%, tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong cả giai đoạn 2021-2025.

Tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, cảng biển tỉnh Quảng Ninh năm 2025 ước đạt 5,58 tỷ USD tăng 20,9% so với năm 2024; kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp trong tỉnh dự kiến ước đạt 4,1 triệu USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ.