Hà Nội: Người đi đường dừng đèn đỏ "thẳng như kẻ" dù ban ngày hay giữa đêm

Sau 4 ngày Công an TP Hà Nội chính thức đưa camera AI vào vận hành, đồng thời triển khai xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông thông qua hệ thống điện tử, nhiều tuyến đường ở Thủ đô đã có chuyển biến khá tích cực, tình trạng vượt đèn đỏ, đè lên vạch kẻ trước đèn tín hiệu giảm rõ rệt.

Bên cạnh đó là hình ảnh những dòng xe dừng thẳng tắp "như kẻ" trước vạch dừng đèn đỏ, một khung cảnh hiếm thấy trên nhiều tuyến phố Hà Nội.

Trước đó, từ ngày 13/12, Hà Nội chính thức đưa 1.837 camera AI vào hoạt động giám sát và xử lý vi phạm giao thông trên hàng chục tuyến đường ở nhiều phường trên toàn Hà Nội.

Camera có độ phân giải cao 8 megapixel, tốc độ khung hình lên đến 50 hình/giây, phát hiện tối đa 28 loại hành vi vi phạm giao thông, có thể phát hiện các lỗi vi phạm cách xa 700m.

Các tuyến đường được lắp camera AI phạt nguội tại Hà Nội chủ yếu là các nút giao thông, trục đường chính để giám sát lỗi vượt đèn đỏ, đi sai làn, không đội mũ bảo hiểm, bao gồm các tuyến huyết mạch như Giảng Võ, Láng Hạ, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng, Láng Hạ, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng, Trường Chinh....

Hệ thống AI sẽ phân tích hình ảnh 24/7, tự động ghi nhận vi phạm và gửi thông tin xử phạt.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại nút giao Trần Duy Hưng - Nguyễn Chánh - Hoàng Minh Giám, hệ thống camera AI mới được lắp đặt và bắt đầu hoạt động, người tham gia giao thông khi dừng đèn đỏ tại khu vực này đã ổn định, trật tự hơn trước đây, ít xảy ra tình trạng vượt đèn đỏ hay đè vạch kẻ cho người đi bộ qua đường.

Trên đường Láng Hạ - đoạn trước gầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện dừng đỗ đúng vạch, xếp hàng thẳng ngay ngắn dưới sự giám sát của hệ thống Camera AI. Tuy chỉ có một vài phương tiện dừng quá vạch, nhưng nhìn chung ý thức chấp hành luật giao thông của người dân được nâng lên rõ rệt dù đường phía sau ùn tắc dài, góp phần tạo nên diện mạo giao thông trật tự, văn minh hơn.

Trên đường Nguyễn Chí Thanh, khi đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, toàn bộ xe đều dừng lại đúng vị trí, không còn cảnh xe cộ chen lấn, đè vạch hay vượt đèn đỏ như thường thấy.

Ghi nhận lúc 20h trên đường Khuất Duy Tiến (đoạn trên nóc hầm chui Trung Hòa), dù lượng phương tiện đông đúc, không có lực lượng chức năng làm việc trực tiếp nhưng người tham gia giao thông vẫn xếp hàng "thẳng như kẻ" trước vạch dừng đèn đỏ.

Tại các nút giao khi có tín hiệu đèn đỏ, dòng phương tiện dừng lại ngay ngắn trước vạch kẻ đường, người dân có thể thoải mái đi bộ sang đường mà không còn lo lắng về tình trạng xe vượt đèn đỏ hay xe lấn làn, đè vạch như trước đây.

"Từ ngày triển khai camera AI trên nhiều tuyến đường, tôi thấy ý thức tham gia giao thông người dân cải thiện hơn nhiều, các điểm dừng đèn đỏ cũng trật tự, ổn định hơn. Hy vọng những dấu hiệu tích cực này sẽ được duy trì, để giao thông thành phố trở nên văn minh hơn", chị Thúy Quỳnh (phường Đống Đa) chia sẻ.

Tuy nhiên, một số ít tình trạng đè vạch, vượt đèn đỏ vẫn tiếp diễn ở nhiều tuyến đường dù đã được lắp camera AI.

Vào giờ cao điểm tan tầm, tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, dù dòng xe ùn tắc kéo dài, nhưng trước khu vực dừng đèn đỏ người tham gia giao thông vẫn xếp hàng thẳng tắp. Rất ít trường hợp đè vạch, vượt đèn đỏ.

Các điểm dừng đèn đỏ ở khu vực Ngã Tư Sở trật tự lạ thường, khác hẳn với khung cảnh chen lấn, nhộn nhạo như trước đây khi dừng đèn đỏ.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, hệ thống camera AI chuyên dụng giám sát xử lý vi phạm hiện đại, sau khi thu thập hình ảnh, hệ thống sẽ tự động phân tích dữ liệu và lưu trữ tại hệ thống 20 máy chủ và hệ thống lưu trữ tập trung với thời gian lưu trữ tối đa đến 75 ngày, hỗ trợ phát hiện tối đa 28 loại hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.