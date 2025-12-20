28 "quái xế" ở Lào Cai bị xử phạt, dọn dẹp nghĩa trang

Ngày 20/12, Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 27 thanh, thiếu niên do có hành vi tổ chức, tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự.

Ngoài ra, có 1 học sinh dưới 14 tuổi, chưa đủ tuổi để xử lý vi phạm hành chính nên cảnh sát đã giao cho gia đình quản lý, giáo dục.

Nhóm thanh, thiếu niên vi phạm (Ảnh: Công an Văn Bàn).

Trước đó, tối 5/12, nhóm thiếu niên khoảng gần 30 người, hầu hết là học sinh có độ tuổi từ 13 đến 17 đi xe máy và xe máy điện phóng nhanh từ xã Chiềng Ken và xã Khánh Yên đến xã Văn Bàn.

Khi đến đoạn đường TC01, nhóm này có hành vi rú ga, phóng nhanh gây mất trật tự. Cùng lúc này, Công an xã Văn Bàn và Tổ CSGT thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai đang tuần tra trên đường nên đã phát hiện sự việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã triệu tập nhóm "quái xế" nêu trên tới cơ quan công an.

Sau 2 tuần tập trung xác minh, làm việc với người vi phạm, Công an xã Văn Bàn đã làm rõ hành vi vi phạm của 28 thanh thiếu niên, trong đó có 20 thanh thiếu niên của xã Khánh Yên, 7 thiếu niên của xã Chiềng Ken và 1 thiếu niên ở xã Bảo Hà.

Nhóm thiếu niên được đưa đi lao động công ích (Ảnh: Công an Văn Bàn).

Nhà chức trách cho hay, trong số 28 thanh thiếu niên này có 24 đang là học sinh, 4 trường hợp đã nghỉ học. Học sinh vi phạm nhiều nhất là học sinh Trường THPT trên địa bàn xã Khánh Yên với 20 học sinh.

Ngày 19/12, Công an xã Văn Bàn đã ra các quyết định xử phạt vi phạm đối với 27 thanh thiếu niên về hành vi tổ chức, tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng, có 1 học sinh dưới 14 tuổi, chưa đủ tuổi để xử lý vi phạm hành chính nên cơ quan công an đã giao cho gia đình quản lý, giáo dục.

Kết thúc buổi làm việc, các thanh thiếu niên vi phạm được đưa đến Nghĩa trang liệt sỹ Văn Bàn để tham gia lao động công ích.