4 xe tải tông liên hoàn, hiện trường ngổn ngang ở TPHCM
(Dân trí) - Khi lưu thông trên đường HL412 (phường Tân Uyên, TPHCM), 4 xe tải va chạm liên hoàn khiến một xe lật ngang, gây ùn tắc giao thông.
Chiều 20/12, lực lượng cảnh sát giao thông (Công an TPHCM) xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe tải trên đường HL412.
Trưa cùng ngày, tài xế xe tải lưu thông trên đường HL412 thì bất ngờ đánh lái tránh một xe đang dừng bốc hàng phía trước. Quá trình đánh lái và phanh gấp, chiếc xe này bị một xe ben chạy phía sau tông vào đuôi, lật ngang đường.
Hai xe tải khác chạy gần đó cũng không kịp phanh, tạo ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Uyên có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.
Theo cảnh sát giao thông, vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Cả 4 xe đều bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.