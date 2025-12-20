4 xe tải tông liên hoàn, hiện trường ngổn ngang ở TPHCM

Chiều 20/12, lực lượng cảnh sát giao thông (Công an TPHCM) xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe tải trên đường HL412.

Xe tải bị lật ngang sau va chạm (Ảnh: B.Đ.).

Trưa cùng ngày, tài xế xe tải lưu thông trên đường HL412 thì bất ngờ đánh lái tránh một xe đang dừng bốc hàng phía trước. Quá trình đánh lái và phanh gấp, chiếc xe này bị một xe ben chạy phía sau tông vào đuôi, lật ngang đường.

Hai xe tải khác chạy gần đó cũng không kịp phanh, tạo ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Uyên có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Vụ tai nạn không gây thương vong về người (Ảnh: B.Đ.).

Theo cảnh sát giao thông, vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Cả 4 xe đều bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.