Đánh nhau với hàng xóm, bố mẹ và con trai cùng bị khởi tố

Ngày 20/12, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Vụ án xuất phát do mâu thuẫn giữa 2 gia đình sống cạnh nhau tại xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Các bị can bị khởi tố gồm: Trần Bảo Tuấn (31 tuổi), Trần Bảo Quốc (41 tuổi), Trần Tấn Bình (47 tuổi), Ngô Văn Sáu (35 tuổi), Huỳnh Xuân Hùng (55 tuổi), Huỳnh Thị Thu Minh (44 tuổi) và Huỳnh Đức Tân (21 tuổi). Trong đó, Hùng và Thu là vợ chồng, Tân là con trai.

Hiện, Huỳnh Xuân Hùng bị bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Còn 6 bị can khác bị khởi tố cùng về tội Gây rối trật tự công cộng và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, gia đình Hùng và bà Trần Thị Thúy Vân (48 tuổi, trú tại xã Krông Ana) ở cạnh nhau. Trong quá trình sinh sống, giữa 2 bên có xảy ra mâu thuẫn và đã được địa phương hòa giải nhưng không thành.

Chiều 11/10, gia đình Hùng và bà Vân mâu thuẫn. Trong cơn nóng giận, các đối tượng nêu trên xông vào đánh nhau gây thương tích và náo loạn cả khu xóm, làm ách tắc giao thông.