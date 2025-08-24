Người dân reo hò khi dàn xe tăng, bọc thép đến điểm tập kết tổng hợp luyện

Ngày 24/8, hàng trăm nghìn người dân đổ về khu vực trung tâm khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chờ đợi, đón xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ 14h đến 18h chiều nay, các khối diễu binh, diễu hành đã di chuyển về khu vực tập kết để sẵn sàng cho nhiệm vụ tổng hợp luyện từ 20h.

Khối nam chiến sĩ Tác chiến điện tử uy dũng bước đi trên đường Hoàng Hoa Thám.

Thời tiết Hà Nội chiều nay khá mát, gió nhẹ, trời không nắng, rất thuận lợi cho các chiến sĩ hợp luyện và nhân dân đón xem trên đường phố.

Trên đường Nguyễn Tri Phương, khối xe bánh xích quân đội xếp hàng, nổ máy, sẵn sàng di chuyển.

Hàng nghìn người dân đã đổ về ngã tư Cửa Bắc - Nguyễn Tri Phương - Phan Đình Phùng để ngắm nhìn các loại xe tăng, pháo hạng nặng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tinh thần các chiến sĩ cũng vô cùng phấn khởi, tràn đầy năng lượng trước buổi tổng hợp luyện.

Dàn xe tăng đi ngang qua phố Cửa Bắc nhận được sự quan tâm của hàng nghìn người dân đứng chật kín hai bên hè phố.

Trên đường Thanh Niên, khối xe bánh xích Binh chủng Tăng thiết giáp nối đuôi nhau rầm rập tiến về vườn hoa Mai Xuân Thưởng.

Những ngày này là dịp hiếm hoi người dân cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng được tận mắt ngắm nhìn những khí tài hiện đại bậc nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngã tư đường Thanh Niên - Quán Thánh trước vườn hoa Mai Xuân Thưởng trở thành điểm ngắm khí tài được yêu thích của người dân.

Khu vực trong sân Quảng trường Ba Đình, các khối chiến sĩ cũng đang tập luyện thêm trước khi bước vào buổi tổng hợp luyện.

Dự kiến, 20h tối nay, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trên Quảng trường Ba Đình.

Khối rước đuốc với áo in cờ đỏ sao vàng tích cực tập luyện cho buổi tối nay.

Tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, dàn pháo lễ 15 khẩu đại bác đã vào vị trí.

Các chiến sĩ đã sẵn sàng cho 21 phát đại bác trong buổi tối nay.

Trước đó, khối khí tài do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng cũng đã di chuyển từ Trường đua F1 ở Mỹ Đình đến điểm tập kết.

Các chiến sĩ trên xe đặc chủng Bộ Công an nhận sự chào đón nồng ấm của hàng nghìn người dân.

Những tuyến phố có các khối diễu binh, diễu hành đi qua đã chật kín người dân và du khách.

Không khí hân hoan, rạo rực khắp phố phường trước giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện.