Cục CSGT khuyến cáo khẩn trước giờ bão Kajiki đổ bộ

Sáng 25/8, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Kajiki), tâm bão sẽ vào địa bàn tỉnh Nghệ An vào khoảng 15h hôm nay, do đó để đảm bảo an toàn, C08 đề nghị các phương tiện hạn chế đi trên tuyến quốc lộ 1A, tuyến cao tốc Bắc - Nam thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An trong chiều nay.

Mưa lớn làm ngập đường Nguyễn Trường Tộ ở phường Thành Vinh (Ảnh: Nguyễn Phê).

C08 khuyến cáo, trong trường hợp cần thiết, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấm đường, các phương tiện chủ động tìm lộ trình di chuyển cho phù hợp, khu vực dừng đỗ xe để đảm bảo an toàn và chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hướng dẫn lệnh của lực lượng chức năng.

Lúc 11h, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão Kajiki vẫn mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 17, đang cách Nghệ An khoảng 100km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 80km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 110km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

Theo ông Khiêm, trong những giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ. Đến 16h hôm nay, bão đổ bộ vào vùng bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh với cường độ cấp 12-13, giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8...

Ở các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 300mm. Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão sóng cao 8-10m, biển động dữ dội. Khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.