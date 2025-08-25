Bão Kajiki di chuyển chậm lại và rất mạnh khi đổ bộ vào đất liền

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 12h ngày 25/8, bão Kajiki (bão số 5) mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16, giảm một cấp so với sáng nay.

Thời điểm này, bão cách Nghệ An khoảng 85km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 65km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 135km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h - tốc độ chậm lại.

Bão Kajiki sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực từ Nam Thanh Hóa đến Bắc Hà Tĩnh (Ảnh: NCHMF).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dù tâm bão chưa vào nhưng nhiều nơi từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa và gió rất to.

Theo ông Khiêm, bão Kajiki đang di chuyển chậm lại và khả năng cường độ sẽ giảm so với sáng nay. Trong vài giờ nữa, tâm bão đổ bộ vào khu vực Bắc Hà Tĩnh, Nghệ An và khu vực Nam Thanh Hóa với cường độ cấp 12-13 trong bán kính 40-50km, các khu vực xung quanh bị ảnh hưởng có gió mạnh cấp 10-11.

Ông Khiêm nhận định thời gian ảnh hưởng nặng nhất là từ 14h đến 19h, trọng tâm bão tại khu vực Cửa Lò, Vinh, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu... (Nghệ An); các khu vực ở Hà Tĩnh gần Nghệ An như Nghi Xuân...; khu vực Nam Thanh Hoá.

Bên cạnh đó, ông Khiêm đặc biệt lưu ý nguy cơ rất cao về lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết tổng lượng mưa tích lũy từ 19h ngày 24/8 đến 10h ngày 25/8 rất lớn.

Tại Thanh Hóa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm như trạm Bái Thượng 83,6mm

Tại Nghệ An phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm như trạm Cửa Hội 79,6mm.

Tại Hà Tĩnh phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm như trạm Kỳ Lâm 322,8mm, trạm Kỳ Sơn 312mm (lượng mưa 3 giờ từ 7h đến 10h tại Cẩm Xuyên tổng lượng mưa 176,2mm/3 giờ)

Tại Quảng Trị, phía Bắc phổ biến 50-150mm, có nơi trên 250mm như trạm Hồ Sông Thai 276,2mm, trạm Hồ Bẹ 259,4mm; phía Nam phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm như trạm Vĩnh Kim 73,6mm.

Số liệu quan trắc bằng ra đa biển tại trạm ra đa biển Nghi Xuân đo được sóng cao từ 6-8m.

Theo dự báo, từ sáng 25/8 đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm/3 giờ.