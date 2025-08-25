Hà Nội: Xử phạt tài xế điều khiển xe khách đi lên cầu vượt Tây Sơn

Sáng 25/8, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt tài xế L.V.V. (SN 1967, trú tại Hải Phòng) do có hành vi điều khiển ô tô khách đi lên cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà.

Theo Nghị định 168/2024, tài xế V. sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Chiếc xe khách đi lên cầu vượt rồi làm hư hỏng một số biển báo, rơi vỡ một số bộ phận trên nóc ô tô xuống đường (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 12h35 ngày 24/8, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện xe khách 29 chỗ mang BKS 34H-053.xx do tài xế L.V.V. điều khiển, di chuyển lên cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà.

Theo cảnh sát, cầu vượt này đã có biển báo cấm xe khách cùng hệ thống giới hạn chiều cao. Khi đi vào, phương tiện va chạm với thanh giới hạn chiều cao, làm cong vênh một số biển báo, hư hỏng bộ phận trên nóc xe và rơi xuống đường, gây cản trở giao thông.

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng CSGT đã nhanh chóng triển khai phân luồng, hướng dẫn các phương tiện qua khu vực, phối hợp cùng đơn vị duy tu khắc phục sự cố. Sau khoảng 20 phút, tình hình giao thông đã trở lại bình thường.

Làm việc với tổ công tác, tài xế L.V.V. thừa nhận do thiếu chú ý quan sát nên đã điều khiển xe đi vào đường cấm.