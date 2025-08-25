Bóng chuyền Thái Lan thắng như chẻ tre, giành vé đi tiếp ở giải thế giới

Sau trận thua trước đội tuyển nữ Việt Nam ở SEA V-League (giải bóng chuyền Đông Nam Á) chặng hai, Thái Lan đã bật dậy mạnh mẽ ở giải vô địch thế giới trên sân nhà.

Thái Lan thể hiện màn trình diễn hủy diệt ở giải thế giới (Ảnh: SMM Volleyball).

Ở trận mở màn, đội bóng chuyền xứ Chùa vàng đã giành chiến thắng 3-1 trước Ai Cập. Tới hôm qua, họ tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi quật ngã đối thủ tới từ châu Âu là Thụy Điển với tỷ số 3-0. Tỷ số các set lần lượt là 25-18, 25-20 và 25-22.

Chiến thắng này đã giúp Thái Lan giành vé đi tiếp ở giải thế giới sau hai chiến thắng. Ở bảng đấu này, Hà Lan xếp thứ hai khi có trọn vẹn hai chiến thắng nhưng kém hiệu số phụ với Thái Lan. Hai đội bóng Thụy Điển và Ai Cập đã bị loại.

Ở lượt trận cuối cùng, Thái Lan sẽ đại chiến với Hà Lan để giành ngôi đầu bảng A. Đây hứa hẹn sẽ là màn đọ sức thú vị.

Nhờ hai chiến thắng này, Thái Lan đã được cộng 14,02 điểm. Trong đó, họ được cộng 2,5 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Ai Cập và được cộng 11,52 điểm sau chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển. Nhờ đó, “Voi chiến” đã nhảy vọt lên xếp hạng 18 thế giới. Trước giải đấu, Thái Lan xếp hạng 21, ngay trên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Liên đoàn bóng chuyền nữ thế giới (FIVB) đã dành lời khen cho màn trình diễn xuất sắc của Thái Lan: “Thống kê cho thấy hàng công biến hóa của Thái Lan. Họ quá vượt trội so với Thụy Điển. Thái Lan ghi 53 điểm tấn công, bỏ xa so với 39 điểm của đối phương. Thái Lan cũng có 5 tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp.

Thái Lan đã vươn lên hạng 18 thế giới và có vé đi tiếp sau chiến thắng trước Thụy Điển (Ảnh: SMM Volleyball).

Thụy Điển nhỉnh hơn ở chỉ số chắn bóng (7 điểm vs 4 điểm) nhưng nhìn chung, họ không ngăn nổi sức mạnh của đội chủ nhà. Thái Lan cho thấy họ xứng đáng là nhà vô địch châu Á. Đội bóng của HLV Kiattipong Radchatagriengkai đã xuất sắc giành vé vào vòng 1/8.

Vào lúc 17h hôm nay (25/8), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đối thủ khá mạnh là Đức (xếp thứ 11 thế giới). Nếu tiếp tục để thua trong trận đấu này, đoàn quân của HLV Tuấn Kiệt có nguy cơ cao bị loại. Do đó, toàn đội đang thể hiện quyết tâm cao gây bất ngờ cho đội bóng châu Âu.