TopZone nâng cao trải nghiệm mua sắm Apple tại Việt Nam

Đông đảo người dùng Việt ưa chuộng các sản phẩm Apple, sẵn sàng chi mạnh tay để sở hữu ngay cả những mẫu sản phẩm cao cấp. Thế nhưng, trước khi TopZone xuất hiện, cộng đồng người dùng Apple trong nước lại thường phải chờ đợi rất lâu mới mua được sản phẩm chính hãng, hoặc chấp nhận chi thêm hàng chục triệu đồng cho hàng xách tay để sở hữu sớm hơn.

Trong khi đó, các thị trường lân cận như Singapore hay Thái Lan có hàng từ rất sớm. Chính vì vậy, ngay từ ngày đầu ra mắt, CEO TopZone đã quyết tâm phải thay đổi thực tế này.

Đến nay, thời gian bán iPhone tại Việt Nam đang ngày càng được rút ngắn. Nếu trước đây khách Việt phải chờ nhiều tuần, thậm chí hàng tháng so với các thị trường lớn, thì đợt mở bán iPhone 16 vừa qua, khách hàng Việt Nam nhận máy chỉ một tuần sau các quốc gia thuộc nhóm ưu tiên cao nhất.

Bên cạnh đó, TopZone cũng ghi dấu ấn đậm nét trước Apple khi liên tục đạt được những thành công về mặt doanh số cũng như số lượng cửa hàng hiện diện trên toàn quốc.

Hiện nay, TopZone sở hữu gần 100 cửa hàng chuyên biệt theo tiêu chuẩn Apple, quy mô thuộc hàng đầu Đông Nam Á. Mạng lưới này không chỉ giúp người dùng ở nhiều tỉnh thành dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm sản phẩm, mà còn đảm bảo mọi yếu tố từ thiết kế, trưng bày đến dịch vụ đều đạt chuẩn.

Đây là nền tảng quan trọng để TopZone đưa trải nghiệm mua sắm tại Việt Nam tiến gần hơn với các thị trường cấp 1, đồng thời tạo dựng hình ảnh một thị trường năng động và đầy tiềm năng trong chiến lược của Apple.

Những cửa hàng TopZone được đảm bảo mang đến trải nghiệm tiệm cận với Apple Store cho cộng đồng Apple Fan Việt (Ảnh: TopZone).

Bên cạnh số lượng cửa hàng, kết quả kinh doanh của TopZone cũng là một trong những điểm sáng, đóng góp lớn vào doanh số sản phẩm Apple tại Việt Nam trong những năm vừa qua.

Đại diện TopZone cho biết, trong đợt mở bán iPhone 16, TopZone ghi nhận hơn 10.000 đơn đặt trước được ghi nhận chỉ sau 30 giây mở cổng, doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng chỉ trong 38 ngày, với hơn 60.000 máy bán ra - gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong ngày mở bán, TopZone giao thành công 20.000 máy, một con số nổi bật ở thị trường Việt Nam.

Những lần mở bán iPhone mới đều được TopZone chuẩn bị từ nhiều tháng với sự hợp tác chặt chẽ cùng đội ngũ Apple để đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường (Ảnh: TopZone).

“Những con số này không chỉ phản ánh năng lực vận hành và khả năng cung ứng của TopZone, mà còn chứng minh sức mua mạnh mẽ của người dùng Việt. Những kết quả mà TopZone đạt được là minh chứng để Apple nhìn nhận đúng đắn tiềm năng của thị trường Việt”, đại diện TopZone khẳng định.

TopZone không ngừng cập nhật các ưu đãi tài chính như mua trả chậm, MWG Paylater,... để khách hàng dễ tiếp cận các sản phẩm Apple hơn (Ảnh: TopZone).

Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống TopZone đã góp phần giúp các sản phẩm Apple tiếp cận sâu hơn tới người tiêu dùng Việt, đồng thời củng cố sự hiện diện của hãng tại một thị trường mà sức mua tăng trưởng mạnh mẽ hàng năm. Điều này giúp TopZone trở thành đối tác chiến lược quan trọng của Apple tại Việt Nam.

Nhìn về tương lai, CEO TopZone Đoàn Văn Hiểu Em khẳng định TopZone sẽ tiếp tục giữ vai trò “cầu nối chiến lược” giữa Thế Giới Di Động và Apple, hướng đến mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD từ các sản phẩm Apple vào năm 2027. Nếu mục tiêu này thành hiện thực, không chỉ người dùng Apple tại Việt Nam được hưởng lợi, mà còn góp phần củng cố vị thế của thị trường Việt với Apple.