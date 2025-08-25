Thiết bị cá nhân của khách bốc cháy, máy bay chở 166 người hạ cánh khẩn cấp

Một chuyến bay đến thành phố Phoenix (Mỹ) buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi xảy ra cháy ở khu vực khoang hành khách.

Chuyến bay số hiệu 357 của hãng American Airlines đang trên hành trình từ Philadelphia, bang Pennsylvania, đến sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor vào sáng 23/8. Một thành viên phi hành đoàn phát hiện khói bốc ra từ “thiết bị của hành khách".

“Thiết bị bốc cháy được các tiếp viên kịp khống chế trước khi máy bay hạ cánh", đại diện của hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố mới nhất. Tuy nhiên vị này không nêu rõ loại thiết bị mà hành khách đang sử dụng.

Thiết bị của hành khách bỗng bốc cháy trong khoang trên máy bay (Ảnh: News).

Tại thời điểm đó, chuyến bay vốn đã khởi hành trễ hơn một giờ so với dự kiến từ sân bay quốc tế Philadelphia lúc 11h05 ngày 23/8. Máy bay chở 160 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Sau đó, phi công đã cho máy bay chuyển hướng đến sân bay quốc tế Washington Dulles.

Sau đó, máy bay đã hạ cánh an toàn tại khu vực Washington DC lúc 11h52 sáng cùng ngày.

Các đội cứu hộ đã có mặt ngay khi máy bay hạ cánh. Một bức ảnh được đăng tải trực tuyến cho thấy lính cứu hỏa kịp thời xuất hiện tại hiện trường, kiểm tra thiết bị đã gây ra sự cố.

Cùng lúc, lực lượng ứng cứu đã hỗ trợ hành khách và phi hành đoàn rời khỏi chiếc Airbus A321.

Hiện chưa có báo cáo nào về các vụ thương tích. Cơ quan Quản lý Sân bay tại Washington cho biết, sự việc không gây ảnh hưởng đến hoạt động bay tại sân bay.

“Chúng tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp của phi hành đoàn và cảm ơn đội ngũ phi hành đoàn nỗ lực đưa hành khách đến điểm đến nhanh nhất có thể", phát ngôn viên của hãng hàng không cho biết.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) hiện tiếp tục điều tra vụ việc.