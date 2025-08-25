Cuộc sống “như ngày tận thế” ở Gaza khi nạn đói bùng phát

Người dân chờ nhận thức ăn từ một bếp ăn từ thiện ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza (Ảnh: Reuters).

Một ngày sau khi Liên hợp quốc tuyên bố nạn đói tại Gaza hôm 22/8, những người Palestine tuyệt vọng, tay ôm chặt nồi niêu xoong chảo, tranh giành thực phẩm tại một bếp ăn từ thiện ở thành phố Gaza.

Hình ảnh do hãng tin AFP ghi lại cho thấy phụ nữ và trẻ em chen chúc trong cảnh hỗn loạn khi hàng chục người đang la hét đòi thực phẩm.

Một cậu bé dùng tay vét vài hạt gạo còn sót lại từ bên trong một chiếc thùng.

"Chúng tôi không còn nhà cửa, không còn thức ăn, không có thu nhập... nên chúng tôi buộc phải đến các bếp ăn từ thiện, nhưng số thức ăn đó cũng không thể lấp đầy cơn đói của chúng tôi", Yousef Hamad, 58 tuổi, người đã phải di dời khỏi thành phố Beit Hanoun ở phía bắc Gaza, cho biết.

Xa hơn về phía nam tại một bếp ăn từ thiện ở Deir el-Balah, Umm Mohammad, 34 tuổi, cho rằng tuyên bố nạn đói của Liên hợp quốc đã được đưa ra "quá muộn".

"Trẻ em loạng choạng vì chóng mặt, thậm chí không thể tỉnh dậy vì thiếu thức ăn và nước uống", Umm cho biết.

Liên hợp quốc tuần trước đã chính thức tuyên bố nạn đói ở Gaza, cáo buộc Israel ngăn cản hoạt động viện trợ trong hơn 22 tháng xung đột ở Gaza. Israel bác bỏ cáo buộc này.

Cảnh đổ nát ở Gaza sau các trận tập kích (Ảnh: Reuters).

Sáng kiến ​​Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC) có trụ sở tại Rome cho biết nạn đói đang ảnh hưởng đến 500.000 người ở Gaza, bao gồm cả thành phố Gaza.

Ủy ban Điều tra Dân sự (IPC) dự đoán nạn đói sẽ lan rộng đến các tỉnh Deir el-Balah và Khan Yunis vào cuối tháng 9, bao phủ khoảng 2/3 diện tích Gaza.

Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công ở Gaza. Khói đen dày đặc bốc lên từ quận Zeitoun của thành phố Gaza khi người Palestine vẫn tìm kiếm bên dưới đống đổ nát của các tòa nhà.

Người phát ngôn của cơ quan phòng vệ dân sự Gaza, Mahmud Bassal, gọi tình hình ở các khu dân cư Sabra và Zeitoun là "hoàn toàn thảm khốc", mô tả "toàn bộ các khu nhà ở đã bị san phẳng".

"Chúng tôi bị mắc kẹt ở đây, sống trong sợ hãi, không nơi nào để đi. Không có nơi nào an toàn ở Gaza. Việc di chuyển giờ đây chỉ dẫn đến cái chết", Ahmad Jundiyeh, 35 tuổi, người đã phải di dời đến vùng ngoại ô phía bắc Zeitoun, cho biết.

"Chúng tôi liên tục nghe thấy tiếng bom... chúng tôi nghe thấy tiếng máy bay chiến đấu, pháo kích và thậm chí cả tiếng nổ máy bay không người lái. Chúng tôi vô cùng sợ hãi, cảm giác như ngày tận thế đang đến gần", Jundiyeh nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố sẽ phá hủy thành phố Gaza nếu Hamas không đồng ý từ bỏ vũ khí, thả tất cả các con tin còn lại ở Gaza và chấm dứt chiến sự theo các điều khoản của Israel.

Theo thống kê của AFP dựa trên số liệu chính thức, cuộc tấn công của Hamas vào tháng 10/2023, sự kiện châm ngòi cho cuộc xung đột ở Gaza, đã khiến 1.219 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Theo số liệu từ cơ quan y tế tại Dải Gaza do Hamas kiểm soát mà Liên hợp quốc cho là đáng tin cậy, các cuộc tấn công trả đũa của Israel đã khiến ít nhất 62.622 người Palestine thiệt mạng, phần lớn là dân thường.