“Đằng sau mỗi dự án luật là những buổi làm việc thâu đêm, xuyên lễ”

Sáng 25/8, Bộ Tư pháp long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2025) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thành tựu nổi bật của Bộ, ngành Tư pháp

“Trong buổi lễ trang trọng này, chúng ta xúc động tưởng nhớ và thành kính biết ơn sự hy sinh, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã dành cho non sông, đất nước, cho dân tộc Việt Nam. Người đã khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đặt nền móng xây dựng ngành Tư pháp dân chủ cách mạng Việt Nam”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu khai mạc.

Ngày 28/8/1945 là mốc son lịch sử của dân tộc, ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, ra tuyên cáo trước Quốc dân đồng bào về việc thành lập Nội các Thống nhất quốc gia gồm 13 bộ, trong đó có Bộ Tư pháp.

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, Bộ Tư pháp đã đi qua những chặng đường đầy thử thách, thăng trầm nhưng cũng rất đỗi vẻ vang, xứng đáng với lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của chính quyền”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo Bộ Tư pháp (Ảnh: D.Phạm).

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh khái quát những thành tựu nổi bật nhất trong 80 năm qua của ngành.

Thứ nhất, Bộ, ngành Tư pháp đã chủ động, tham mưu, đề xuất góp phần hoàn thiện tư duy, nhận thức lý luận của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền, về công tác xây dựng thể chế, pháp luật.

Thứ hai, Bộ, ngành Tư pháp khẳng định ngày càng rõ nét vai trò là lực lượng nòng cốt trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương giúp Chính phủ tham gia tích cực vào quá trình xây dựng các bản Hiến pháp, từ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, Hiến pháp năm 1959 đến Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 và gần đây là sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 nhằm phục vụ chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Tư pháp cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì, tham mưu xây dựng một số đạo luật quan trọng như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thi hành án dân sự…

Thứ ba, công tác pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế về pháp luật, tư pháp được thực hiện ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Thứ tư, Bộ, ngành Tư pháp tham mưu với Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp thực hiện nhiều giải pháp đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Cổng Pháp luật quốc gia được đưa vào hoạt động, đánh dấu bước tiến mới, thúc đẩy phát triển Chính phủ số trong lĩnh vực pháp luật.

Thứ năm, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được chú trọng. Bộ, ngành Tư pháp đã thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa một số hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, góp phần phát triển các nghề tư pháp như luật sư, công chứng, trợ giúp pháp lý, trọng tài thương mại, thừa phát lại.

Thứ sáu, Bộ, ngành Tư pháp đã từng bước xây dựng và phát triển hệ thống cơ quan thi hành án dân sự thống nhất, chuyên nghiệp từ Trung ương đến địa phương. Số liệu thi hành án về việc, về tiền tăng lên qua các năm. Trong năm 2025 đã thi hành xong gần 120.000 tỷ đồng, tăng gần 30.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Thứ bảy, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng ngành được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Bộ Tư pháp đã giảm từ 30 đơn vị còn 25 đơn vị trực thuộc. Đại học Luật Hà Nội phấn đấu định hạng QS 4 Sao quốc tế vào năm 2026, hướng tới định hạng QS châu Á vào năm 2032.

Ngành Tư pháp đã vinh dự được tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất và các danh hiệu thi đua cao quý khác cho các tập thể, cá nhân trong toàn ngành.

“Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, một lần nữa ngành Tư pháp vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho hay.

"Những buổi làm việc thâu đêm, xuyên lễ, gần như không có ngày nghỉ"

Người đứng đầu Bộ Tư pháp khẳng định những thành tích có được của Bộ, ngành Tư pháp hôm nay là sự hun đúc, kết tinh của sức lực, tài năng, trí tuệ, trách nhiệm của biết bao cán bộ, công chức, viên chức qua các thời kỳ.

Đó còn là tình yêu với nghề, sự đoàn kết, đồng cam, cộng khổ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kiên định vững bước dưới ánh sáng pháp quyền, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó, theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 Thứ trưởng Bộ Tư pháp, gồm ông Mai Lương Khôi, bà Đặng Hoàng Oanh và ông Nguyễn Thanh Tịnh (Ảnh: D.Phạm).

“Đằng sau mỗi dự án luật được Quốc hội thông qua, mỗi văn bản pháp luật đi vào cuộc sống là cả một hành trình lao động nghiêm túc, từ những cuộc thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm, cho đến những buổi làm việc thâu đêm, xuyên lễ, gần như không có ngày nghỉ, với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” và những sự hy sinh thầm lặng nhưng chan chứa tình yêu nước, khát vọng cháy bỏng về một nền thể chế kiến tạo, phát triển, là minh chứng sinh động nhất cho trí tuệ, tâm huyết, tận tâm của người Tư pháp”, Bộ trưởng Tư pháp chia sẻ.

Bộ, ngành Tư pháp cũng nhận diện rõ một số yếu tố sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động trong thời gian tới. Đó là xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ trong quản lý công và dịch vụ pháp lý; hội nhập quốc tế pháp luật và tư pháp ngày càng sâu rộng. Nhu cầu điều chỉnh quan hệ xã hội của pháp luật ngày càng đa dạng, phức tạp; yêu cầu cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy hành chính…

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Phayvy Siboualypha (ngoài cùng bên phải) tham quan khu trưng bày 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (Ảnh: Triệu Oanh).

“Bộ, ngành Tư pháp đã và đang thích ứng một cách linh hoạt và chủ động trước bối cảnh mới, quyết tâm đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, bám sát các mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước để mỗi văn bản pháp luật được ban hành vừa “đứng trên mảnh đất thực tiễn Việt Nam”, vừa tiệm cận các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế, thực sự góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi”, ông Ninh chỉ rõ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.