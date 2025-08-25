"Người đàn ông nghèo cưu mang "vợ nhặt" 11 năm" sẽ được giúp 1,5 tỷ đồng

Ngày 25/8, lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Tân Long (Đồng Tháp) xác nhận, sáng nay xã đã làm việc với ông Ba Minh tên đầy đủ là Ngô Hồng Minh, 66 tuổi, ngụ ấp Tân Hội, xã Tân Long và đoàn từ thiện ở Cần Thơ đến bàn bạc phương án bàn giao tiền.

Theo đó, số tiền hơn 1,5 tỷ đồng mọi người quyên góp cho ông Ba Minh sẽ được đơn vị từ thiện bàn giao cho ông vào ngày 28/8, trước sự chứng kiến của địa phương.

"Phương án mà đơn vị tài trợ đưa ra là mua đất cất nhà, sau khi còn dư sẽ làm sổ tiết kiệm để ông Ba Minh có tiền phòng thân", vị lãnh đạo cho hay.

Ông Ba Minh, người đàn ông "nhặt vợ" 11 năm gây sốt cộng đồng mạng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Ba Minh xác nhận sáng nay đoàn từ thiện ở Cần Thơ đã đưa ông đến UBND xã để trao đổi việc cất nhà cho ông.

"Trước đó có nhiều mạnh thường quân đến thăm tôi, tặng quà, tiền. Tại nhà tôi đã nhận được 75 triệu đồng. Nếu có số tiền 1,5 tỷ đồng được mọi người quyên góp tôi sẽ cất nhà, sau đó gửi tiết kiệm, khỏi đi bán vé số nữa vì tuổi tác tôi đã lớn, sức khoẻ không còn tốt để đi xa nữa", ông Ba Minh bày tỏ.

Liên quan vụ việc, phóng viên đã trao đổi anh Vũ Đắc Duy (SN 1995, ngụ TP Cần Thơ), anh Duy là người đã đăng bài trên Facebook cá nhân để kêu gọi giúp đỡ cho ông Ba Minh.

Anh Duy cho biết, sau khi xem các clip về câu chuyện của ông Ba Minh và người "vợ nhặt" là bà Thái Thị Giao (69 tuổi, quê Nghệ An) anh cảm động và xót xa hơn khi biết hoàn cảnh của ông rất cơ cực nên muốn vận động tiền, vật chất để giúp đỡ ông Ba Minh.

"Tôi có để số tài khoản cá nhân vào bài viết, nghĩ chỉ nhận được ít tiền rồi mua gạo, nhu yếu phẩm lên tặng chú thôi. Không ngờ mọi người chuyển khoản nhiều đến thế, trong vòng một vài giờ số tiền trong tài khoản tôi đã lên đến hàng trăm triệu đồng.

Lúc đó tôi bắt đầu rối, nhưng nhờ bạn bè, những anh chị có kinh nghiệm mách bảo, tôi tiếp tục đăng bài, công khai minh bạch các thông tin, đảm bảo số tiền mọi người giúp đỡ sẽ đến tận tay chú", anh Duy chia sẻ.

Theo anh Duy, từ khi đăng bài kêu gọi giúp đỡ cho ông Ba Minh là lúc 12h10 ngày 21/8, lúc đó số tiền trong tài khoản của anh chỉ có khoảng 17 đồng, đến ngày 23/8, tài khoản tăng lên hơn 1,5 tỷ đồng nên anh đã gỡ tài khoản khỏi bài viết và thông báo ngừng nhận tiền quyên góp. Mặc dù vậy, trong những ngày qua mọi người vẫn chuyển khoản cho anh.

"Sáng nay, chị tôi đã đến gặp chú Ba Minh và cùng ông trao đổi trực tiếp với chính quyền xã Tân Long về hình thức bàn giao tiền vào ngày 28/8 tới", anh Duy cho biết.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng một tuần nay, video người mẹ gặp lại con sau 29 năm thất lạc đang được dư luận quan tâm.

Đặc biệt, đằng sau câu chuyện mẹ gặp lại con là chuyện người đàn ông miền Tây nghèo cưu mang người phụ nữ quê Nghệ An trong cuộc trốn chạy người chồng vũ phu đã lấy đi nước mắt không ít người.

Cụ thể, theo câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, 29 năm trước bà Giao (69 tuổi) trong một cuộc trốn chạy người chồng vũ phu, đã ôm một người con bỏ đi, để lại 3 con khác ở nhà.

Trên hành trình trốn chạy, bị thất lạc con, bà Giao bơ vơ, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm và được ông Ba Minh cưu mang.

Dù gia cảnh cũng rất nghèo khó nhưng ông Ba Minh đã cưu mang, thương yêu người "vợ nhặt" Thái Thị Giao suốt 11 năm nay. Mới đây con trai bà Giao tìm được mẹ, đã đến tận nơi đón bà về quê, để lại ông Minh ngẩn ngơ thương nhớ.

Hình ảnh ông Minh gương mặt hiền lành chất phác buồn rười rượi đứng bên cửa nhìn bà Giao trở về quê đã gây nhiều nỗi trắc ẩn trong cộng đồng mạng. Rất nhiều người vì thương hoàn cảnh của ông đã quyên tiền gửi tặng.