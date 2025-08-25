Ảnh hưởng của Kajiki khiến đường sắt, hàng không hủy chuyến hàng loạt

Theo Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Việt Nam do ảnh hưởng của bão Kajiki nên chuyến Hà Nội – Vinh, tàu NA1 xuất phát ga Hà Nội lúc 21h50 và tàu NA2 xuất phát ga Vinh lúc 21h30 sẽ ngừng hoạt động. Trên tuyến Hà Nội – TPHCM, tàu SE9 xuất phát ga Hà Nội lúc 12h50 cũng ngừng hoạt động.

Hành khách có vé đi tàu này sẽ thực hiện trả vé tại nhà ga và không mất phí, thời hạn trả vé không quá 30 ngày (kể từ ngày ngừng chạy tàu).

Đường sắt ngừng chạy 3 chuyến tàu trong ngày 25/8 (Ảnh: Đỗ Linh).

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao tuyến Hà Nội - Hải Phòng ngoài các đôi tàu chạy cố định, thường xuyên hàng ngày (4 đôi tàu/ngày), ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm 7 chuyến tàu.

Cụ thể, ngày 30/8 chạy thêm tàu LP9 (Hà Nội - Hải Phòng) xuất phát tại ga Hà Nội lúc 7h15.

Ngày 31/8 chạy thêm tàu LP9 xuất phát tại Long Biên lúc 7h26 và tàu LP10 (Hải Phòng - Hà Nội) xuất phát tại ga Hải Phòng lúc 16h20.

Ngày 1/9 chạy thêm tàu LP9 (Long Biên - Hải Phòng) xuất phát tại Long Biên lúc 7h26 và tàu LP10 (Hải Phòng – Gia Lâm) xuất phát Hải Phòng lúc 16h20.

Ngày 2/9 chạy thêm tàu LP9 (Gia Lâm - Hải Phòng) xuất phát ga Gia Lâm lúc 7h43 và tàu LP10 (Hải Phòng - Hà Nội) xuất phát ga Hải Phòng lúc 16h20.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, do ảnh hưởng bão số 5, ngày 23/8 có 225 chuyến bay phải thay đổi đường bay. Ngày 24/8, 170 chuyến bay phải thay đổi đường bay; 35 chuyến bay hủy, 5 chuyến bay phải điều hành hạ cánh tại sân bay dự bị.

Để chủ động ứng phó với bão số 5 Cục Đường bộ Việt Nam đã lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Nghệ An để trực tiếp chỉ đạo ứng phó, đồng thời thành lập tổ công tác nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng yếu.