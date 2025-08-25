"Làm sao để Cà Mau tăng thu nhập bình quân đầu người lên 15.000 USD?"

Ngày 25/8, Tỉnh ủy Cà Mau phối hợp Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức Hội nghị góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh cùng các chuyên gia, mang đến những ý kiến đóng góp tâm huyết và chiến lược cho sự phát triển của địa phương.

Xác định các trụ cột phát triển kinh tế - xã hội

Tại hội nghị, GS.TS Vũ Minh Khương (Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore) nhấn mạnh tiềm năng to lớn của Cà Mau, đặc biệt là hạ tầng cảng biển, đường cao tốc, nguồn lao động dồi dào và sản lượng tôm vượt trội.

Ông Khương đề xuất coi ngành tôm là ngành chiến lược, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành thủy sản.

"Thu nhập bình quân đầu người của Cà Mau, Bạc Liêu (cũ) khoảng 3.000 USD, làm sao để tăng thu nhập lên 15.000 USD trong vòng 2 thập kỷ tới?", GS.TS Vũ Minh Khương đặt ra thách thức.

Cà Mau tổ chức hội thảo góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: N.H).

Bà Lê Thị Ái Nam, nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu (cũ), nhận định Cà Mau có nhiều lợi thế nhưng cũng đối mặt không ít thách thức.

Bà đề xuất tỉnh tiếp tục kế thừa và phát triển các định hướng, quy hoạch, đột phá và 5 trụ cột kinh tế - xã hội đã được xác định trước đây, bao gồm: nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch - năng lượng tái tạo, y tế - giáo dục chất lượng cao, du lịch và kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh.

Bà Ái Nam cũng kỳ vọng Cà Mau sẽ trở thành 3 trung tâm lớn: trung tâm công nghiệp tôm của cả nước, một trong những trung tâm năng lượng sạch và trung tâm du lịch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bà Lê Thị Ái Nam, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu (cũ), chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: T.K).

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Đại diện trường Đại học Quốc gia TPHCM nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực thông qua các chính sách cụ thể và đồng bộ, từ đổi mới giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh liên kết nhà trường - doanh nghiệp đến thu hút và giữ chân nhân tài.

"Khi doanh nghiệp đến đầu tư tạo ra việc làm sẽ thu hút và giữ lại nguồn nhân lực của tỉnh đang đi làm việc tại các nơi khác. Bên cạnh đó, địa phương cần tận dụng tốt các nguồn lực hiện có, nhất là nguồn nhân lực trẻ, nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững", tham luận của Đại học Quốc gia TPHCM nêu rõ.

Ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, đặc biệt đề xuất đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngay từ bây giờ để phục vụ cho cảng Hòn Khoai, đảm bảo có đội ngũ sẵn sàng khi cảng hoàn thành.

Cảng Hòn Khoai, một trong những dự án lớn của tỉnh Cà Mau (Ảnh: Tư liệu).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt tổng kết, các ý kiến đều thống nhất rằng Cà Mau sau hợp nhất không chỉ mở rộng quy mô mà còn gia tăng sức mạnh tổng hợp, mở ra không gian phát triển mới.

"Lợi thế về kinh tế biển, hệ sinh thái rừng - biển độc đáo, vị trí chiến lược kết nối cả biển Đông và vịnh Thái Lan là nền tảng để phát triển thủy sản, du lịch, logistics, năng lượng tái tạo,…", ông Việt khái quát.

Tuy nhiên, Cà Mau cũng đối mặt với những thách thức lớn như biến đổi khí hậu, xói lở bờ biển, xâm nhập mặn, áp lực hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực.

"Điều này đòi hỏi phải có chiến lược phát triển đồng bộ, dài hạn, gắn kết vùng và hội nhập quốc tế ở nhiều lĩnh vực", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh.