Hai chiến sĩ A80 gây sốt với màn "bắn" tiếng Anh hút 4 triệu lượt xem

Cận kề ngày diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80), không khí chuẩn bị cho sự kiện trọng đại càng sôi động. Trong đó, hình ảnh các chiến sĩ miệt mài luyện tập diễu binh, diễu hành thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Mới đây, đoạn phỏng vấn hai chiến sĩ thuộc khối Nam Sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc do phóng viên Mạnh Hùng (VTV24) thực hiện bất ngờ "gây bão" mạng xã hội.

Hai chiến sĩ Lý Việt Hùng (trái) và Vũ Trường Vĩ (Ảnh: Chụp màn hình).

Hai nhân vật chính là chiến sĩ Lý Việt Hùng và Vũ Trường Vĩ, hiện là sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân. Việt Hùng đạt IELTS 7.0, còn Trường Vĩ đạt IELTS 7.5.

Chia sẻ về cách học ngoại ngữ, Trường Vĩ bật mí bản thân đã làm quen với tiếng Anh từ nhỏ, thường xuyên xem các nội dung giao tiếp và tích cực trau dồi vốn từ vựng. Anh cũng nhắn nhủ, mỗi người phải luôn tự tin vào bản thân, thì sẽ đạt kết quả tốt nhất.

Trường Vĩ nhấn mạnh thêm, trong thời gian Việt Nam đang ngày càng hội nhập quốc tế, tiếng Anh trở thành một phần rất quan trọng, không chỉ cho lực lượng Công an mà cả xã hội.

"Em khuyến khích các bạn khi định thi vào ngành Công an nên có nền tảng tiếng Anh tốt để tốt cho quá trình học tập và công tác của chúng ta sau này", chiến sĩ cho hay.

Lý Việt Hùng tiết lộ bản thân đạt IELTS 7.0 (Ảnh: Chụp màn hình).

Trường Vĩ cũng chia sẻ bằng tiếng Anh, tạm dịch: "Chúng tôi đã tập luyện rất chăm chỉ, vượt qua nắng nóng mùa hè trong 4 tháng qua. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ chờ đợi và tham gia cùng chúng tôi trong lễ kỷ niệm sắp tới".

Trong khi đó, Việt Hùng cho biết để trau dồi khả năng tiếng Anh, anh tự học ở nhà, tận dụng Internet và học hỏi thêm từ bạn bè.

Khi được hỏi về cảm xúc trong dịp đặc biệt A80, Việt Hùng dùng tiếng Anh để gửi gắm thông điệp: "Là một chiến sĩ của khối Nam Sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc, tôi cảm thấy rất tự hào. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy có chút lo lắng và áp lực bởi vì phải thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm khi đứng trong đội hình".

Vũ Trường Vĩ cho rằng trong thời gian Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế, tiếng Anh trở thành một phần rất quan trọng (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngay sau khi lên sóng, màn "bắn" tiếng Anh đầy ấn tượng của hai chiến sĩ đã lan truyền mạnh mẽ. Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải trên Facebook, đoạn clip đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem, gần 100.000 lượt yêu thích cùng hàng ngàn bình luận.

Trong phần bình luận, cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ và tự hào. Nhiều người xuýt xoa khen ngợi: "Quá giỏi luôn, đúng là thế hệ trẻ Việt Nam".

Một số ý kiến chú ý đến cách thể hiện của các chiến sĩ: "Bạn Hùng nói hơi ngập ngừng nhưng phát âm hay quá", "Thông minh, tài giỏi, vững vàng. Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe"...

Ngoài những lời khen ngợi, nhiều cư dân mạng cũng gửi gắm lời chúc, mong các chiến sĩ giữ gìn sức khỏe, giữ vững tinh thần thép trong suốt quá trình tập luyện và diễu binh.

"Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ trong ngày lễ trọng đại của Tổ quốc", một tài khoản viết.

Nhiều người khác bày tỏ hy vọng toàn đội sẽ tỏa sáng, để lại hình ảnh đẹp và trang nghiêm trong dịp kỷ niệm lịch sử sắp tới.