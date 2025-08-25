Tổng Bí thư trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng bà Nguyễn Thị Bình

Sáng 25/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bộ Ngoại giao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Bộ Ngoại giao danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ năm 2023 đến năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Bộ Ngoại giao danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhất (Ảnh: Hải Phạm).

Bên cạnh đó Chủ tịch nước đã quyết định về việc phong tặng Anh hùng Lao động với bà Nguyễn Thị Bình (Nguyễn Thị Châu Sa) vì đã có công lao to lớn trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, cách đây tròn 80 năm, giữa thời điểm trọng đại của dân tộc khi đất nước giành lại độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời và trực tiếp đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên.

Từ phút khởi đầu ấy, ngành Ngoại giao Việt Nam đã mang sứ mệnh cao cả - là “binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam” trên mặt trận không tiếng súng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, gắn kết dân tộc ta với bạn bè năm châu vì lý tưởng hòa bình, công lý và nhân văn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hải Phạm).

Ngoại giao 80 năm qua là hành trình của bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành son sắt với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; là những cuộc đàm phán căng thẳng trong khói lửa chiến tranh; là những bước đi dũng cảm phá thế bao vây, cô lập, mở rộng cánh cửa hội nhập; là nỗ lực cao nhất để bảo vệ lợi ích chính đáng của quốc gia - dân tộc,...

Ngành Ngoại giao đã lập nên nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhờ đó, ngành Ngoại giao vinh dự được Nhà nước hai lần trao tặng Huân chương Sao vàng, một lần trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương, danh hiệu cao quý khác.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, thế hệ cán bộ ngoại giao ngày nay xin hứa với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân và Tổng Bí thư, sẽ quyết tâm làm hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục phát huy lịch sử hào hùng của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại.

Ngoại giao Việt Nam không ngừng vươn lên

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư nêu rõ, nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta mãi khắc ghi sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn sáng suốt của Đảng, công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các thế hệ đi trước đã đổ mồ hôi, xương máu và trí tuệ trên mặt trận không tiếng súng song hết sức vẻ vang này; cảm ơn bạn bè quốc tế đã đồng hành,...

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành quả, đóng góp xuất sắc của ngành ngoại giao; đồng thời kỳ vọng toàn ngành Ngoại giao tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, lập nên nhiều thành tích, thành tựu mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư chỉ rõ truyền thống, thành tựu và lịch sử 80 năm vẻ vang đã để lại cho Ngoại giao Việt Nam những bài học lớn, còn nguyên giá trị đến hôm nay và cả mai sau.

Ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Ảnh: Hải Phạm).

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ngành Ngoại giao tập trung vào một số định hướng: Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc Việt Nam; toàn diện trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng - ngoại giao Nhà nước - đối ngoại nhân dân; kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa và thông tin đối ngoại; hiện đại về tư duy, phương pháp, công cụ,...

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tổng Bí thư lưu ý ngành ngoại giao cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về đối ngoại và để làm được những điều này cần tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu, đổi mới tư duy và cách tiếp cận về văn hoá tham mưu theo hướng thẳng thắn, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia - dân tộc,...

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao "vừa hồng, vừa chuyên," đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý quốc tế, ngôn ngữ - văn hóa đối tác, kỹ năng ngoại giao đa phương, ngoại giao số, ngoại giao công chúng, Tổng Bí thư căn dặn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trải qua những biến động của thời cuộc, ngoại giao Việt Nam đã không ngừng vươn lên, khẳng định bản lĩnh một dân tộc yêu chuộng hòa bình, khát vọng phát triển, bản lĩnh và khôn khéo trong ứng xử đối ngoại.

Chúng ta có quyền tự hào rằng: Ngoại giao Việt Nam không chỉ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mà còn góp phần thắp sáng niềm tin về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tổng Bí thư tin tưởng, Ngoại giao Việt Nam - với bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và cốt cách của con người Việt Nam kỷ nguyên mới - sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt với các trọng trách vinh quang: Tạo lập và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, tiên phong kết nối hợp tác, khơi mở và thu hút nguồn lực phát triển, không ngừng nâng cao vị thế đất nước.