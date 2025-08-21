Các khối diễu binh trùng trùng như sóng trong buổi tổng hợp luyện ở Ba Đình

Đúng 20h10, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, công bố "cuộc diễu binh, diễu hành bắt đầu" (Ảnh: Thành Đông).

Đây là buổi tổng hợp luyện đầu tiên trên Quảng trường Ba Đình nhiệm vụ A80 - đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Mạnh Quân)

Các khối đi bộ diễu binh thẳng trên đường Hùng Vương (Ảnh: Nguyễn Hải).

Các khối đi bộ lần lượt tiến qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ đài trên Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Mạnh Quân)

Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học là điểm chia nhánh của các khối đi về Nhà hát Lớn Hà Nội và Cung thể thao Quần Ngựa (Ảnh: Thành Đông).

Khối nam chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong quân phục trắng di chuyển từ Hùng Vương sang Trần Phú (Ảnh: Thành Đông).

Khối quân đội nước bạn Lào diễu qua lễ đài và di chuyển trên đường Hùng Vương (Ảnh: Mạnh Quân).

Khối quân đội Campuchia và Nga diễu qua lễ đài (Ảnh: Mạnh Quân).

Những bước đi đều, đẹp, đúng của khối nữ sĩ quan Quân y (Ảnh: Nguyễn Hải).

Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam bước đi oai hùng trên đường Nguyễn Thái Học (Ảnh: Thành Đông).

Khối nữ Du kích miền Nam nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân trên đường Kim Mã (Ảnh: Hải Long).

Những tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua đã chật kín người dân chờ đợi và dõi theo các bước chân bước thẳng, đều tăm tắp của các chiến sĩ (Ảnh: Hải Long).

Từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng, các khối xe bánh xích tiến vào đường Hùng Vương (Ảnh: Hoàng Việt).

Khối xe bánh xích tiến qua lễ đài (Ảnh: Mạnh Quân).

Khối xe bánh xích với xe tăng T90s, T54B, T55 xếp hàng dài di chuyển theo hàng 3 trên đường Hùng Vương qua lễ đài (Ảnh: Thành Đông).

Qua lễ đài trên đường Hùng Vương, các khối bánh xích hợp lại thành hàng 1 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Khi đến ngã tư Trần Phú, khối bánh xích di chuyển ngược về hướng Điện Biên Phủ để về Sở chỉ huy ở Nguyễn Tri Phương (Ảnh: Thành Đông).

Dàn xe tăng, pháo đi qua Cột cờ Hà Nội trên đường Điện Biên Phủ (Ảnh: Minh Quân).

Các khối xe bánh lốp với tổ hợp pháo phản lực BM-21, tên lửa và UAV của Viettel nối tiếp nhau tiến về lễ đài trên đường Hùng Vương (Ảnh: Hoàng Việt).

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT phiên bản do Việt Nam hiện đại hoá, có những tính năng nổi bật, khả năng cơ động, hiệu quả, chiến đấu cao đi qua đường Hùng Vương (Ảnh: Thành Đông).

Nữ chiến sĩ khối Quân nhạc vô cùng duyên dáng trên phố Hàng Khay, tiến về Nhà hát Lớn Hà Nội (Ảnh: Hải Nam).

Các chiến sĩ hô vang khi vào động tác diễu binh chào người dân hai bên đường (Ảnh: Hải Long).

Hàng chục nghìn người đón xem diễu binh trong không khí háo hức, vui mừng (Ảnh: Hải Long).

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông bước đi đều tăm tắp qua Ga Hà Nội (Ảnh: Nam Anh).

Người dân đứng chật kín hai bên đường Lê Duẩn để cổ vũ các lực lượng tham gia tập luyện diễu binh mừng Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nam Anh).

Các lực lượng sau khi đi qua khu vực Ga Hà Nội sẽ tiến về công viên Thống Nhất để tập kết (Ảnh: Nam Anh).

Đi cuối là các khối khí tài Bộ Công an. Trong ảnh là đoàn xe dẫn đường của lực lượng công an đi qua đường Hùng Vương (Ảnh: Thành Đông).

Người dân giao lưu, đập tay với các chiến sĩ Cảnh sát giao thông (Ảnh: Hoàng Việt).

Người dân đứng trên đê Yên Phụ và Nghi Tàm vẫy tay chào các khối xe công an đi qua (Ảnh: Quyết Thắng).

Đến 22h đêm, không khí trên các tuyến phố vẫn vô cùng náo nhiệt, người dân hò reo khi các khối diễu binh, diễu hành đi qua (Ảnh: Hải Long).

Các khối diễu binh cuối cùng đi qua, hàng chục nghìn người đổ ra lòng đường để đi theo sau (Ảnh: Hải Long).