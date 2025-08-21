Không khí rạo rực trước giờ tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình

Từ sáng sớm 21/8, hàng nghìn người dân đã đổ về Quảng trường Ba Đình đón xem màn bay tập luyện của Không quân Việt Nam, sau đó nán lại để đón xem buổi tổng diễu binh, diễu hành vào 20h tối nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên đường Hùng Vương (đoạn từ Quán Thánh rẽ vào), đông kín người dân chờ đón hai bên đường vẫy chào khối xe pháo bánh xích quân đội tiến vào điểm tập kết (Ảnh: Hoàng Việt).

Khối xe bánh xích với xe tăng T90s, T54B, T55 xếp hàng dài di chuyển từ phố Nguyễn Tri Phương qua Cửa Bắc, Quán Thánh và rẽ vào Hùng Vương (Ảnh: Hoàng Việt).

Khối xe pháo cùng khối Nữ chiến sĩ Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tiến vào điểm tập kết trước Quảng trường Ba Đình trong khí thế hào hùng, sự hò reo đón chào của người dân (Ảnh: Hoàng Việt).

Các nữ chiến sĩ xinh đẹp giao lưu, tạo dáng thả tim cùng người dân hai bên đường (Ảnh: Hoàng Việt).

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện cùng các đồng đội với lá cờ của đội hình diễu binh Lữ đoàn Tác chiến điện tử trên tay (Ảnh: Hoàng Việt).

Người dân hò reo, vẫy tay chào đón khi các khối chiến sĩ lần lượt đi qua đường Hùng Vương, đoạn vườn hoa Mai Xuân Thưởng (Ảnh: Hoàng Việt).

Công viên Bách Thảo cũng là điểm tập kết của hàng nghìn chiến sĩ thuộc các khối sẽ diễu binh, diễu hành trong tối nay (Ảnh: Hoàng Việt).

Nụ cười của một chiến sĩ Cảnh sát giao thông khi giao lưu cùng các em nhỏ bên trong công viên Bách Thảo (Ảnh: Hoàng Việt).

Trong thời gian dài chờ đợi, các chiến sĩ giao lưu với người dân hai bên đường một cách cởi mở, gần gũi (Ảnh: Hoàng Việt).

Các nữ chiến sĩ khối Nghi lễ quân đội chụp ảnh chung cùng người dân trước Phủ Chủ tịch (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên các tuyến đường như Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Cửa Bắc..., hàng chục nghìn người với cờ Tổ quốc rực rỡ trong tay đã sẵn sàng đón chào các khối diễu binh, diễu hành chính thức hợp luyện, đi qua (Ảnh: Mạnh Quân - Thành Đông).

Ở các góc phố, người dân hát vang các bài hát như Quốc ca, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng... (Ảnh: Hải Long).

Góc phố Hùng Vương - Nguyễn Thái Học đã chật kín người dân chờ đón các khối diễu binh, diễu hành đi qua (Ảnh: Thành Đông).

Đúng 20h, buổi tổng hợp luyện lần 1 diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử (Ảnh: Thành Đông).