Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn ở TPHCM

Ngày 25/8, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Phú Mỹ điều tra, làm rõ vụ trẻ sơ sinh tử vong tại hẻm gần một khu du lịch đã dừng hoạt động cách quốc lộ 51 khoảng 35m, thuộc khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: M.K).

Khoảng 6h sáng cùng ngày, một công nhân phát hiện thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn trong con hẻm gần quốc lộ 51 và báo công an.

Công an phường Phú Mỹ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể về nhà xác bệnh viện.

Camera gần hiện trường ghi nhận khoảng 0h10 có một ô tô dừng bên quốc lộ 51, 3-4 người bước xuống, sau đó rời đi lúc 0h25.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.