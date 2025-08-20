Người dân reo hò chào đón dàn xe pháo quân sự tiến vào thủ đô

Đêm 19/8, Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) tiếp tục tổ chức cơ động phương tiện khí tài quân sự từ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (xã Phúc Sơn, Hà Nội) và khu vực xã Đoài Phương về Sở Chỉ huy ở đường Nguyễn Tri Phương (phường Ba Đình) và khu đường đua F1 nằm cạnh sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: Mạnh Quân).

Đúng 21h05, 15 xe chở 15 khẩu pháo 105mm rời Lữ đoàn Pháo binh 45 về trận địa nằm tại khu vực sân vận động Mỹ Đình. Cùng thời điểm này đoàn xe thứ nhất cũng cơ động từ Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 về Sở Chỉ huy ở Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình (Ảnh: Mạnh Quân).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, quá trình các đoàn xe, pháo quân sự cơ động về trung tâm Hà Nội, dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, hàng trăm người dân mang theo cờ đỏ sao vàng đứng 2 bên đường phấn khởi hò reo (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đoàn xe khí tài quân sự di chuyển trên Đại lộ Thăng Long (Ảnh: Hải Long).

Mặc dù đã được phủ bạt để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển nhưng có thể dễ dàng nhận thấy đây là hệ thống tên lửa Scud đang được cơ động về điểm tập kết (Ảnh: Hải Long).

Đoàn xe khí tài quân sự di chuyển về đến khu vực sân vận động Mỹ Đình. Theo ghi nhận, đoàn xe khí tài quân sự từ Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 về khu tập kết tại đường đua F1 dài hơn 2km (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tên lửa Scud, pháo phản lực BM-21 nối đuôi nhau tiến về điểm tập kết nằm cạnh sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đoàn xe pháo lễ di chuyển trên đường Lê Quang Đạo, đoạn qua trụ sở Bộ Ngoại giao (Ảnh: Thành Đông).

Các xe pháo, khí tài quân sự di chuyển tại khu vực sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: Thành Đông).

Xe chỉ huy BTR-60PU đi qua giao lộ Yên Phụ - Cửa Bắc. Xe BTR-60PU được Việt Nam cải tiến đóng vai trò cơ động, đảm bảo chỉ huy thông suốt trong mọi tình huống chiến đấu không chỉ thể hiện sức mạnh vượt trội mà còn thể hiện khả năng làm chủ công nghệ của quân đội nhân dân Việt Nam.

BTR-60PU sử dụng 8 bánh lốp (4 bánh mỗi bên). Xe có buồng lái (ở đầu), khoang bộ binh (ở giữa) và buồng động cơ (Ảnh: Hải Nam).

Xe đầu kéo chở tăng hạng nặng KZKT-7428 vận chuyển xe bánh xích, xe tăng. Xe tăng hiện đại T-90S/MS thường được xe đầu kéo KZKT-7428 vận chuyển mỗi khi cơ động quãng đường dài (Ảnh: Hải Nam).

Xe thiết giáp lội nước XTC-02 do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, sản xuất lưu thông qua giao lộ Yên Phụ - Cửa Bắc. Xe được trang bị hệ thống súng máy tự động hiện đại, điều khiển từ xa, giúp tăng hiệu quả tác xạ và đảm bảo an toàn cho xạ thủ (Ảnh: Hải Nam).

Đoàn xe đi qua ngã tư Cửa Bắc, hàng trăm người dân đứng dọc hai bên đường hò reo vui mừng (Ảnh: Hoàng Việt).

Người dân phấn khởi ghi lại hình ảnh xe tăng T-90 tại khu vực ngã tư Cửa Bắc (Ảnh: Hoàng Việt).

Hàng trăm người dân xếp hàng bên đường chào đón các khí tài uy lực, mạnh mẽ, hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: Hoàng Việt).

Đoàn xe từ Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 về đến Sở Chỉ huy ở Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình (Ảnh: Nam Anh).

Kiểm tra kỹ lưỡng trước khi hạ tải khí tài quân sự (Ảnh: Nam Anh).

Các dòng xe tăng T-54B, T-55 do Liên Xô cũ sản xuất đã được Việt Nam nâng cấp tiến vào điểm tập kết. Xe tăng T-54B, T-55 là những pháo đài vững chãi, trang bị hệ thống pháo, súng máy phòng không uy lực, mạnh mẽ (Ảnh: Nam Anh).

15 khẩu pháo 105mm của Lữ đoàn Pháo binh 45 tại điểm tập kết đường đua F1 (Ảnh: Mạnh Quân).