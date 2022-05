Người dân mặc áo phao ra đường giữa tháng 5 mùa hoa phượng nở đỏ rực

(Dân trí) - Giữa tháng 5 đang mùa hoa phượng vĩ đỏ rực, vẫn còn đợt rét lạnh tràn về Hà Nội khiến người dân ra đường trong áo phao và khăn len.

Những cây phượng vĩ ven đường Thanh Niên bắt đầu ra hoa đỏ rực báo hiệu mùa hè. Tuy vậy sáng sớm nay (16/5), một đợt không khí tràn về đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Tại khu vực Hà Nội nhiệt độ hạ xuống ở mức dưới 20 độ C, hình ảnh người dân trong áo ấm đi dưới hàng cây phượng hoa nở đỏ rực hơi khác thường thấy.

Những người cao tuổi đi dạo chơi ven hồ Gươm phải mặc áo ấm.

Những bộ trang phục mùa đông được sử dụng vào đầu hè.

Trong đợt không khí lạnh tràn về lần này, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; phía Tây Bắc Bộ sáng nay còn có mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Người dân phải quàng khăn len giữ ấm khi ra đường.

Trong buổi sáng 16/5, quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm gió thổi khá mạnh, tuy vậy khá đông người dân đã đến đây dạo chơi và ngắm cảnh khi hoa phượng đang nở đẹp.

Vào sáng sớm 16/5, mưa nhỏ đã xảy ra ở vài nơi quanh khu vực Hà Nội.

Chiếc áo phao đại hàn lại được mang ra dùng vào đầu mùa hè.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi có thể xuống dưới 16 độ C. Theo các chuyên gia về thời tiết, đợt không khí lạnh này tương tự với đợt không khí lạnh từng xảy ra vào tháng 5/2011, tức là khoảng 10 năm hiện tượng này lặp lại một lần".

Những đợt không khí lạnh xuất hiện trong tháng 5 ở miền Bắc vẫn xảy ra, tuy nhiên cường độ của đợt không khí lạnh lần này được đánh giá là hiếm gặp trong tháng 5.

Sau đợt không khí lạnh này, miền Bắc vẫn còn những đợt không khí lạnh yếu hơn tiếp tục tác động.