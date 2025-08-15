Hơn 1.000 ngày tìm cách có con của người đàn ông vô sinh vì lý do hiếm gặp

Ngày 15/8, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, khoa Ngoại thận - Tiết niệu của nơi này vừa điều trị thành công một trường hợp vô sinh vì lý do hiếm gặp.

Anh T. (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và vợ kết hôn đã 3 năm nhưng mong chờ mãi vẫn không có con. Mỗi lần nhìn vợ buồn, anh càng thêm day dứt, lo sợ giấc mơ gia đình trọn vẹn sẽ mãi xa vời.

Khi đến đơn vị Nam khoa, Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, anh mang theo sự hy vọng xen lẫn nỗi trăn trở có thể thất bại lần nữa trong hành trình tìm con.

Qua thăm khám lâm sàng và xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện anh T. có lượng prolactin trong máu tăng cao bất thường, đồng thời hình ảnh MRI cho thấy một khối u tuyến yên nhỏ. Bệnh nhân được chẩn đoán xác định vô sinh do u tuyến yên tăng tiết prolactin.

Đây là nguyên nhân hiếm gặp, nhưng có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm.

Thay vì phẫu thuật, các bác sĩ đã lựa chọn điều trị nội khoa bằng thuốc nhằm ức chế prolactin, kiên trì theo dõi sát sao tiến triển. Chỉ sau 2 tháng, nồng độ prolactin của bệnh nhân trở về bình thường, chức năng sinh lý cải thiện rõ rệt, chất lượng tinh trùng phục hồi.

Mới đây, anh T. đã vỡ òa hạnh phúc, khi đón tin vui là việc vợ anh mang thai tự nhiên sau hành trình đầy nước mắt và kiên nhẫn.

"Vợ chồng tôi đã trải qua quá nhiều áp lực và lo lắng, thậm chí có lúc nghĩ rằng sẽ không bao giờ có con. Giờ đây, chúng tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định”, nam bệnh nhân xúc động chia sẻ khoảnh khắc nhận "món quà quý nhất đời".

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

ThS.BS Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, người điều trị trực tiếp cho anh T., chia sẻ đây là ca bệnh đặc biệt, bởi nguyên nhân nằm ở tuyến yên, vị trí ít được nghĩ đến trong vô sinh nam.

Các bác sĩ đã áp dụng quy trình chẩn đoán bài bản và phác đồ cá thể hóa, giúp người bệnh tránh được phẫu thuật không cần thiết, phục hồi chức năng sinh lý và khả năng sinh sản chỉ sau thời gian ngắn.

BS.CK2 Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu, cho biết vô sinh được định nghĩa là tình trạng một cặp vợ chồng không thể thụ thai sau 1 năm quan hệ tình dục đều đặn (2-3 lần/tuần) mà không sử dụng biện pháp tránh thai.

Đây là vấn đề sức khỏe sinh sản đáng báo động, ảnh hưởng đến khoảng 15% cặp vợ chồng trên toàn cầu. Trong đó, các nguyên nhân vô sinh có thể đến từ 2 phía, và nam giới chiếm đến khoảng 50% nguyên nhân.

Nguyên nhân gây vô sinh nam rất đa dạng, từ yếu tố tinh trùng, tắc nghẽn ống dẫn tinh đến các rối loạn nội tiết tố. Do đó, việc chẩn đoán và điều trị vô sinh cần có sự tham gia của cả hai vợ chồng, với sự chú trọng đặc biệt đến nam giới.

Để phòng tránh và điều trị vô sinh nam, bác sĩ khuyến cáo người dân (nhất là nam giới) cần khám sức khỏe tổng quát và sức khỏe sinh sản định kỳ, đặc biệt khi gặp khó khăn trong việc có con.

Bên cạnh đó cần có chế độ sinh hoạt lành mạnh, không tự ý dùng thuốc. Khi có các dấu hiệu bất thường như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, tinh hoàn nhỏ, cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và chẩn đoán chính xác.

"Nếu có thể, hãy ưu tiên nỗ lực mang thai tự nhiên trước khi áp dụng các phương pháp hỗ trợ sinh sản như IUI, IVF hoặc phẫu thuật tìm tinh trùng. Nhiều trường hợp hiếm muộn có thể điều trị hiệu quả chỉ bằng thuốc nếu được phát hiện sớm", các bác sĩ lưu ý.