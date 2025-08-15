Ngày 15/8, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia phát bản tin dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết trong tháng 9 và tháng 10, tổng lượng mưa ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm 10-30%.

Dự báo khu vực phía Tây Bắc Bộ có tổng lượng mưa trong tháng 10 ở mức thấp hơn mức trung bình nhiều năm 5-10%; các khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với mức trung bình nhiều năm.

Theo dự báo, tháng 11, tổng lượng mưa khu vực từ Nghệ An đến Lâm Đồng cao hơn 10-25% so với mức trung bình nhiều năm, các nơi khác xấp xỉ mức trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo không khí lạnh năm nay hoạt động sớm hơn trung bình nhiều năm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng mạnh từ tháng 11. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Không khí lạnh năm nay có thể đến sớm hơn trung bình nhiều năm (Ảnh: Phương Anh).

Các chuyên gia cũng nhận định tháng 9-11, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm, trên Biển Đông giai đoạn này có khoảng 5,9 cơn, trong đó khoảng 2,9 cơn đổ bộ vào đất liền.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý cần đề phòng cao hơn với những cơn bão/áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngay trên khu vực Biển Đông.

Bên cạnh đó, từ tháng 9, nắng nóng diện rộng có khả năng chấm dứt tại khu vực Bắc Bộ, có xu hướng giảm dần ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Số ngày nắng nóng có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, theo dự báo.

Thời kỳ tháng 9-11, các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở các khu vực trên cả nước, tập trung tại Bắc Bộ trong tháng 9 và tại Trung Bộ trong tháng 10-11.

Như vậy, cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung vào giai đoạn cuối năm tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt vào khoảng tháng 10 và tháng 11, theo nhận định của cơ quan khí tượng.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết từ tháng 12 đến tháng 2/2026, tổng lượng mưa trên các khu vực phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Trong thời kỳ này, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (khoảng 1,4 cơn trên Biển Đông và 0,2 cơn đổ bộ vào đất liền).

Nhận định về không khí lạnh, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo từ tháng 12 đến tháng 2/2026, không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ và tần suất. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cho hay trong tháng 12 còn có khả năng xảy ra những đợt mưa vừa, mưa to tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng.

Ngoài ra, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh, tập trung vào tháng 12, theo cơ quan khí tượng thủy văn.