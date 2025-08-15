Khuyến khích người cao tuổi góp sức trong thị trường lao động

Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.

Kế hoạch này cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 383/QĐ-TTg, hướng tới phát huy tối đa tiềm năng, kinh nghiệm, tri thức của người cao tuổi trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, một trong những trọng tâm lớn là nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách khuyến khích, thu hút lao động người cao tuổi tham gia thị trường lao động.

Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách khuyến khích, thu hút lao động người cao tuổi tham gia thị trường lao động (Ảnh minh họa: ĐL).

Bộ Nội vụ giao Cục Việc làm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các cơ chế tín dụng và chính sách đặc thù phù hợp với người cao tuổi, đồng thời chỉ đạo địa phương tăng cường giới thiệu việc làm, hướng nghiệp, ưu tiên nhóm có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh lĩnh vực việc làm, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu xây dựng, hoàn thiện pháp luật về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, trong đó có Hội Người cao tuổi và Quỹ Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Cụ thể, sẽ sửa đổi các nghị định liên quan tới tổ chức, hoạt động và quản lý hội; thay thế các quy định về quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất.

Kế hoạch cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Người cao tuổi Việt Nam trong việc thành lập hội cấp tỉnh, cấp xã theo Kết luận 58-KL/TW của Ban Bí thư, đồng thời thành lập Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương theo quy định pháp luật.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đẩy mạnh tuyên truyền "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" và Chiến lược quốc gia về người cao tuổi. Các mô hình chăm sóc tại cộng đồng, hoạt động văn hóa, thể thao, sản xuất kinh doanh hiệu quả, cũng như gương điển hình người cao tuổi trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội sẽ được giới thiệu rộng rãi qua báo chí, cổng thông tin điện tử và các nền tảng số của Bộ Nội vụ.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. Việc triển khai sẽ diễn ra từ năm 2025-2035, tầm nhìn 2045, với sự phối hợp của nhiều đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Bộ yêu cầu các đơn vị bảo đảm tiến độ, chất lượng, đồng thời kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, trong bối cảnh già hóa dân số, người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần được chăm sóc mà còn là nguồn lực quý giá, giàu kinh nghiệm, có thể tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nếu được tạo điều kiện và cơ hội phù hợp.