Sharp nâng tầm chất lượng sống với công nghệ plasmacluster ion Nhật Bản

Khởi đầu sống khỏe toàn diện trong thời đại mới

Trong xã hội hiện đại, sức khỏe không còn là lựa chọn mà trở thành tiêu chuẩn sống. Tập luyện hay ăn uống lành mạnh mỗi ngày là cần thiết, nhưng chưa đủ. Sức khỏe vẫn âm thầm bị bào mòn bởi không khí ô nhiễm và thực phẩm bảo quản sai cách.

Không khí và thực phẩm là dinh dưỡng thiết yếu mỗi ngày. Không khí trong lành bảo vệ hô hấp, tăng miễn dịch; ngược lại, ô nhiễm gây viêm đường hô hấp, suy giảm miễn dịch, nhất là ở trẻ em và người cao tuổi. Thực phẩm cung cấp năng lượng, dưỡng chất cho cơ thể, nhưng nếu lưu trữ không đúng cách sẽ mất dinh dưỡng, dễ nhiễm khuẩn, gây rối loạn tiêu hóa và giảm sức đề kháng.

Vì vậy, muốn nâng tầm sức khỏe, hãy bắt đầu từ nền tảng: không khí sạch và thực phẩm tươi trọn dưỡng chất, đây là chìa khóa cho hành trình sống khỏe toàn diện.

Công nghệ Plasmacluster Ion theo tiêu chuẩn Nhật Bản - Khơi nguồn không gian sống khỏe

Sharp không ngừng ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sống cho người Việt. Nổi bật là hệ sinh thái sống khỏe tích hợp Plasmacluster ion vào máy lọc khí, điều hòa và tủ lạnh, minh chứng cho bước tiến chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Công nghệ Plasmacluster Ion theo tiêu chuẩn Nhật giải phóng 2 loại ion dương và âm tương tự trong thiên nhiên, góp phần bảo vệ sức khỏe người dùng.

Công nghệ này khẳng định vai trò tiên phong của Sharp trong bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng không gian sống.

Công nghệ diệt khuẩn Plasmacluster ion của Sharp (Ảnh: Sharp).

Hệ sinh thái Plasmacluster Ion - Giải pháp nâng tầm sống khỏe toàn diện từ Sharp

Hệ sinh thái Plasmacluster Ion của Sharp gồm máy lọc không khí, điều hòa và tủ lạnh, mang đến giải pháp nâng tầm không gian sống khỏe toàn diện. Người dùng được hít thở không khí trong lành mỗi ngày nhờ điều hòa và máy lọc, đồng thời tận hưởng thực phẩm tươi ngon, trọn dưỡng chất với tủ lạnh Sharp.

Bộ giải pháp sống khỏe toàn diện cùng công nghệ Plasmacluster ion (Ảnh: Sharp).

Giải pháp khí sạch - thở khỏe với bộ đôi điều hoà và máy lọc không khí Sharp

Ô nhiễm không khí ngày càng đáng lo ngại, ngay cả trong nhà cũng tiềm ẩn bụi mịn, vi khuẩn, nấm mốc gây hại cho hệ hô hấp. Bộ đôi máy lọc không khí và điều hòa Sharp với công nghệ Plasmacluster Ion mang đến giải pháp khí sạch toàn diện: ức chế virus, vi khuẩn, khử mùi, ngăn nấm mốc phát triển, tạo bầu không khí trong lành, an toàn cho tổ ấm.

Máy lọc khí Sharp Purefit sở hữu hệ thống lọc kép với 3 màng lọc: bụi thô (lọc bụi lớn, lông thú), than hoạt tính (khử mùi), Micro HEPA Plus (lọc bụi siêu mịn 0,02µm), đáp ứng không gian tới 84m2.

Điều hòa Sharp tích hợp Plasmacluster Ion và chế độ tự vệ sinh dàn lạnh, giữ luồng gió sạch khuẩn. Chế độ Super Jet làm lạnh tức thì, cùng luồng gió Coanda thổi xa 15m, lan tỏa ion khắp phòng, mang lại cảm giác mát sâu và không khí sạch toàn diện.

Bộ đôi điều hoà và máy lọc không khí Sharp đem đến giải pháp làm sạch không khí (Ảnh: Sharp).

Máy lọc khí Purefit mini Sharp - giải pháp thanh lọc không khí cho không gian nhỏ gọn (Ảnh: Sharp).

Giải pháp trữ thực phẩm sạch, ăn xanh mỗi ngày với tủ lạnh Sharp

Sức khỏe không chỉ đến từ luyện tập mà còn từ thực phẩm nạp vào mỗi ngày. Để giữ trọn dưỡng chất, môi trường bảo quản đóng vai trò quyết định. Tủ lạnh - “người bảo vệ thầm lặng” - giúp duy trì độ tươi ngon, ngăn vi khuẩn và mùi hôi. Bởi dù chọn thực phẩm sạch, bảo quản sai vẫn khiến dưỡng chất hao hụt và tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe. Vì thế, giải pháp trữ sạch là nền tảng không thể thiếu cho hành trình sống khỏe toàn diện.

Tủ lạnh Sharp với công nghệ Plasmacluster Ion giúp trữ thực phẩm tươi sạch, giữ trọn dinh dưỡng bằng cách ức chế vi khuẩn, nấm mốc và mùi hôi, ngăn ám mùi chéo và bảo vệ bề mặt thực phẩm, nhất là rau củ trong môi trường ẩm.

Tủ lạnh Sharp - Giải pháp trữ sạch toàn diện, tươi ngon trọn dinh dưỡng (Ảnh: Sharp).

Sản phẩm trang bị ngăn giữ tươi Moisture Capsule duy trì độ ẩm lý tưởng, hạn chế úng nước hay khô héo, giữ trọn dưỡng chất. Tính năng Express Freezing cấp đông nhanh bảo toàn dinh dưỡng, cùng hệ thống làm lạnh kép lan tỏa khí lạnh đồng đều, tránh quá lạnh cục bộ.

Tất cả tạo nên một giải pháp lưu trữ lý tưởng giúp giữ nguyên giá trị dinh dưỡng, góp phần nâng chuẩn sống khỏe toàn diện cho gia đình hiện đại.

Xây dựng không gian sống khỏe là nền tảng nâng tầm chất lượng cuộc sống. Với hệ sinh thái Plasmacluster Ion, thanh lọc không khí, làm mát sạch khuẩn, bảo quản thực phẩm tươi ngon, Sharp mang đến môi trường thích hợp để mỗi hơi thở và bữa ăn đều khởi đầu cho sống khỏe.