Học viện Cán bộ TPHCM có giám đốc mới

Ngày 15/8, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ tại Học viện Cán bộ TPHCM. Buổi lễ có sự tham dự của Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Khoa Hải.

Tại buổi lễ, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm PGS. TS Nguyễn Văn Y, Phó giám đốc phụ trách Học viện Cán bộ TPHCM, giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

PGS. TS Nguyễn Văn Y (bên phải) nhận quyết định làm Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM (Ảnh: V.H.).

Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định bổ nhiệm TS Phạm Ngọc Lợi, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, giữ chức Phó giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

PGS. TS Nguyễn Văn Y sinh năm 1967, quê quán tại tỉnh Tiền Giang cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp). Ông có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành giáo dục, Cao cấp lý luận chính trị. PGS. TS Nguyễn Văn Y giữ chức Phó giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM từ tháng 1/2021 đến nay.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chia sẻ, quyết định vừa trao là một bước trong thực hiện lộ trình xây dựng Học viện Cán bộ TPHCM đạt chuẩn trường chính trị ở mức 2 vào năm 2027. Ông Dương Trọng Hiếu mong muốn 2 nhân sự vừa nhận quyết định tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, triển khai các nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy đã giao.

PGS.TS Nguyễn Văn Y phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: V.H.).

Các nhiệm vụ trước mắt là đào tạo nguồn nhân lực của TPHCM có tâm, có tầm và bản lĩnh để xây dựng TPHCM thành một cực tăng trưởng mạnh của cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.

Ông Dương Trọng Hiếu cũng gửi gắm đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện Cán bộ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên tiếp tục nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, giữ gìn đạo đức lối sống để thực hiện nhiệm vụ rất nặng nề và vẻ vang, đó là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho siêu đô thị TPHCM.

Thay mặt các nhân sự nhận quyết định, PGS. TS Nguyễn Văn Y cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã tin tưởng giao trọng trách lớn. Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo TPHCM để thực hiện tốt nhiệm vụ của Học viện Cán bộ TPHCM trong giai đoạn mới.