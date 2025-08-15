Bò chạy vào hầm vượt sông Sài Gòn, tài xế hoảng hốt

Khoảng 14h ngày 15/8, nhiều người dân lưu thông qua hầm vượt sông Sài Gòn bất ngờ phát hiện một con bò chạy vào hầm, theo hướng đường Mai Chí Thọ đi Võ Văn Kiệt.

Thời điểm trên, con bò này chạy vào làn ô tô khiến nhiều tài xế hoảng hốt, điều khiển phương tiện di chuyển chậm để tránh xảy ra va chạm.

Bò chạy vào làn ô tô trong hầm sông Sài Gòn (Ảnh: Lam Giang).

Theo Trung tâm Quản lý đường hầm vượt sông Sài Gòn, trước đó, đơn vị này phát hiện một đàn bò không có người trông coi trước lối vào hầm. Thời điểm trên, nhân viên trung tâm đã tìm cách lùa đàn bò đi nơi khác.

Tuy nhiên, một con trong đàn bất ngờ chạy vào hầm. Nhân viên trung tâm đã nhanh chóng đuổi theo, đưa bò ra khỏi đường hầm để đảm bảo an toàn cho các phương tiện.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chủ vật nuôi đã có mặt làm việc với cơ quan chức năng.