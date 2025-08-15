Việt Nam trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai

Sáng 15/8, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai và Dự án EU-SAHA dưới sự tài trợ của Liên minh Châu Âu (EU) tổ chức Chương trình “One ASEAN One Response (OAOR) Roadshow”- “Một ASEAN, Một Ứng phó”.

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai khẳng định, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai, với tần suất và mức độ thiệt hại ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu.

Ông Phạm Đức Luận phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ngọc Hà).

Theo ông Luận, những đợt thiên tai hàng năm như bão, lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất, xâm nhập mặn… gây tổn thất lớn về người, tài sản, làm gián đoạn hoạt động kinh tế - xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng triệu người dân Việt Nam.

Những năm qua, công tác phòng, chống thiên tai của Việt Nam đạt được nhiều bước tiến quan trọng, từ hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực dự báo - cảnh báo sớm, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đến đẩy mạnh hợp tác quốc tế và huy động sự tham gia của cộng đồng. Từ đó đã góp phần giảm thiểu thiệt hại và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai.

Ông Luận cho rằng, sự kiện này là dịp để cùng nhau củng cố tầm nhìn, đồng thời tạo ra diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến các cơ chế phòng, chống thiên tai cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, bình quân 10 năm trở lại đây có khoảng 240 người chết và mất tích mỗi năm do thiên tai; thiệt hại kinh tế gần 30.000 tỷ đồng/năm.

Trong đó, năm 2024, thiên tai xảy ra rất khốc liệt, cực đoan với nhiều loại hình: 10 trận bão, một áp thấp nhiệt đới; 240 trận mưa lớn, ngập úng, lũ, lũ quét, sạt lở đất; 278 trận dông lốc, sét, mưa đá, 409 trận sạt lở và hạn hán, xâm nhập mặn; 472 trận động đất; 4 đợt rét hại; 19 đợt gió mạnh trên biển; 17 đợt nắng nóng.

Ước thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2024 là 91.622 tỷ đồng - gấp 10 lần năm 2023.

Lũ đổ về khiến nhiều địa phương của tỉnh Sơn La chìm trong biển nước trong thời gian qua (Ảnh: Công an Sơn La).

Những tháng đầu năm nay, thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế trên 3.767 tỷ đồng. Trong đó, gần nhất vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 vừa qua, tỉnh Điện Biên và Sơn La chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Điện Biên đã có 10 người chết, 12 người bị thương, 73 nhà bị sập đổ, 180 nhà bị hư hại; 456 vị trí sạt lở đường giao thông, 97 trạm biến áp bị hư hỏng. Thiệt hại kinh tế của tỉnh Điện Biên ước tính trên 500 tỷ đồng.

Tỉnh Sơn La đã có 6 người chết, 4 người bị thương; 42 nhà sập, đổ; 90 nhà hư hại; 772 nhà bị ngập; gần 2.000 vị trí trên các quốc lộ và nhiều vị trí tỉnh lộ bị sạt lở; 14 cầu bị hư hỏng, cuốn trôi. Thiệt hại kinh tế ở Sơn La trên 688 tỷ đồng.