Cháy trong khu công nghiệp ở TPHCM

Vụ cháy xảy ra vào chiều 15/8, tại một công ty trong Khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến các công nhân không kịp trở tay.

Chỉ ít phút, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng rộng hàng ngàn m2.

Công ty về xử lý rác thải bốc cháy (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã điều động xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Do lửa gặp gió kèm nhiều vật liệu dễ cháy trong nhà xưởng khiến cột khói bốc cao cuồn cuộn.

Đến 17h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thống kê thiệt hại.