Trang Pháp hé lộ hậu trường ca khúc gây chú ý tại hòa nhạc 25.000 khán giả

Tại V Fest - Thanh xuân rực rỡ tại Hà Nội hôm 10/8, Trang Pháp lần đầu biểu diễn ca khúc Mãi là người Việt Nam trước 25.000 khán giả, tạo nên một không khí đầy tự hào và xúc động, lan tỏa từ sân khấu tới mạng xã hội.

Chia sẻ về ca khúc này, nữ ca sĩ cho biết cô đã lên ý tưởng sáng tác từ 6 tháng trước nhưng phải đến tận khi tham gia Sao nhập ngũ, được nghe chia sẻ của các chỉ huy, trải nghiệm cuộc sống quân nhân, cô mới thật sự thăng hoa cảm xúc để hoàn thiện phần sáng tác trên chiếc giường tầng trong doanh trại.

Trang Pháp có nhiều cảm xúc khi sáng tác ca khúc này (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cảm hứng viết về ca khúc được cô lấy từ những hình ảnh gây xúc động như chiếc ô tô che chắn cho xe máy trong đợt bão Yagi, đồng bào tương trợ nhau trước thiên tai, những cuộc diễu binh, diễu hành...

Trang Pháp tiết lộ thêm, nền tảng gia đình cũng là cảm hứng của cô trong sáng tác này. Ông ngoại cô là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh. Bố mẹ cô cũng là những người có nhiều đóng góp trong lĩnh vực ngoại giao và nghiên cứu ngôn ngữ.

Thông qua ca khúc, nữ ca sĩ muốn gửi gắm thông điệp “nguyện mãi là người Việt Nam” và lan tỏa sự biết ơn với các thế hệ đi trước.

Hình ảnh quê hương tươi đẹp trong MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trang Pháp đã mời rapper Hà Lê góp giọng trong ca khúc vì cảm thấy chất giọng mộc mạc, đầy cảm xúc của anh rất phù hợp với sáng tác của mình. MV cũng được nữ ca sĩ đầu tư nhiều công sức, với bối cảnh tại Lào Cai và Hà Nội cùng sự xuất hiện của những người dân địa phương.

"Mỗi nơi tôi và ê-kíp đi qua luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của bà con, của người dân. Có những địa điểm hiểm trở như ở xã Tả Củ Tỷ, đoàn thanh niên của xã đã đi trước phát quang giúp ê-kíp di chuyển dễ dàng hơn. Hay ở huyện Bắc Hà, người dân đã hỗ trợ chúng tôi liên lạc, tổ chức để các buổi quay được diễn ra suôn sẻ", ca sĩ chia sẻ.

Sắp tới, Trang Pháp sẽ giới thiệu ca khúc này trong concert “Sao nhập ngũ” diễn ra tại TPHCM.